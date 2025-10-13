بدء بيع بذار القمح والشعير المحسن للمزارعين

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة التعاونية الأردنية، عن البدء ببيع البذار المحسن من القمح والشعير للمزارعين ابتداء من اليوم الاثنين، وبأسعار مدعومة من الحكومة، عبر محطات إكثار البذار التابعة لها في أقاليم المملكة الثلاثة، الشمال والوسط والجنوب.

وقال مدير عام المؤسسة عبد الفتاح الشلبي، إن المؤسسة توفر كميات البذار المحسن من القمح والشعير للموسم الحالي (2025-2026) في محطتي إكثار بذار اربد ومادبا، ومركز البيع في محافظة الكرك، مشيرا إلى أن سعر بيع طن بذار القمح المغربل والمعقم للمزارعين هذا العام 450 دينارا بدلا من 500 دينار، و 370 دينارا لطن بذار الشعير المحسن بدلا من 420 دينارا.

وأشار في تصريح صحفي اليوم، إلى قرار مجلس الوزراء بخفض سعر بيع بذار القمح والشعير المحسن للمزارعين هذا العام بقيمة 50 دينارا للطن مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا أن هذا القرار يصب في خدمة المزارعين لحثهم على زراعة أراضيهم بمحصولي القمح والشعير، والمساهمة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأكد الشلبي وفرة كميات البذار المحسن من القمح والشعير لدى المؤسسة ضمن ظروف تخزين مواتية ومثالية تراعي المعايير الدولية، داعين المزارعين إلى شراء البذار من مراكز البيع التابعة للمؤسسة والعمل على تخزينها ضمن بيئة آمنة ومناسبة لحين زراعتها في الوقت الملائم، لضمان الحصول على منتج عالي الجودة.

وأضاف إن المؤسسة عملت بالشراكة مع المركز الوطني للبحوث الزراعية على توفير العديد من أصناف البذار المحسن من القمح والشعير للمزارعين التي تمتاز بجودتها العالية وغزارة إنتاجها ومقاومتها للجفاف، فضلا عن ملاءمتها لمختلف مناطق المملكة وبحسب معدلات الهطول المطري.

يشار إلى أن مشروع إكثار البذار الذي تنفذه المؤسسة بالشراكة مع وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية، يهدف إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع أصحاب الحيازات الصغيرة على استغلال أراضيهم من خلال تأمينهم وتزويدهم بالبذار المناسبة لزراعتها وزيادة المساحات المزروعة، وتوفير فرص عمل والمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة.