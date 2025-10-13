بنك القاهرة عمان
البنك الأردني الكويتي يرعى ملتقى التكامل الاقتصادي الوطني

38 ثانية ago
البنك الأردني الكويتي يرعى ملتقى التكامل الاقتصادي الوطني

وطنا اليوم:تأكيداً على دوره الريادي في دعم الاقتصاد الوطني، أعلن البنك الأردني الكويتي عن رعايته الاستراتيجية للملتقى الاقتصادي الرابع تحت عنوان “مؤتمر التكامل الاقتصادي الوطني – الواقع والطموح”، والذي انطلقت أعماله السبت الماضي في فندق الفورسيزونز -عمّان.
وافتتح الملتقى الذي نظمته مؤسسة الياسمين، رئيس مجلس النواب الأردني، الأستاذ أحمد الصفدي، وبمشاركة فاعلة من البنك المركزي الأردني، وعدد من الوزراء والاقتصاديين ورجال الأعمال وأصحاب القرار في عدد من الوزارات، والمؤسسات والهيئات الحكومية، إلى جانب حضور نخبة من ممثلي القطاع الخاص والهيئات، والمنظمات ، والنقابات، والاتحادات.
وشكل الملتقى منصة وطنية تجمع الأطراف المعنية بمستقبل الاقتصاد الأردني وتبادل الرؤى حول آليات تعزيز التكامل الاقتصادي بين القطاعات المختلفة، وتم تكريم البنك خلال أعمال الملتقى تقديراً لرعايته.
وتأتي رعاية البنك الأردني الكويتي لهذا الحدث تأتي في إطار التزامه الراسخ بدعم المبادرات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام. حيث تتيح مثل هذه الملتقيات فرصاً مهمة للحوار وتبادل الخبرات، وتسهم في بلورة توصيات عملية تسند الجهود الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولاً.
وتُعد هذه المشاركة امتداداً لدور البنك الأردني الكويتي في دعم المبادرات الاقتصادية والتنموية في الأردن، وتعكس إيمانه بأهمية التكامل والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق الطموحات الاقتصادية الوطنية.


