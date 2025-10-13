لضمان دخولك الآمن إلى الأردن.. اليك هذه النصيحة

وطنا اليوم:دعت إدارة التنفيذ القضائي جميع المواطنين الأردنيين المقيمين في الخارج والراغبين بالعودة إلى أرض الوطن إلى التحقق من أوضاعهم القضائية قبل السفر، لضمان دخولهم دون أية عوائق أو مفاجآت على المعابر الحدودية.

وأكدت الإدارة أهمية هذه الخطوة لتجنّب الإحراج أو التوقيف عند الوصول، خاصة في حال وجود أي قرار قضائي مثل حظر السفر أو إجراءات تنفيذية قائمة.

وأوضحت أنه يمكن التواصل من أي مكان في العالم مع إدارة التنفيذ القضائي عبر الرقم الدولي:

(009626265638359)

وذلك للاستفسار والتأكد من عدم وجود أي قيود أو إجراءات تحول دون دخولهم بسلاسة.

وشددت الإدارة على أن هذه خطوة بسيطة لكنها ضرورية لضمان راحة البال وسهولة المرور عبر الحدود الأردنية.