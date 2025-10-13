بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

لضمان دخولك الآمن إلى الأردن.. اليك هذه النصيحة

16 ثانية ago
Cropped shot, mid-section of young woman carrying suitcase and holding passport at airport terminal. Ready to travel. Travel and vacation concept. Business person on business trip

وطنا اليوم:دعت إدارة التنفيذ القضائي جميع المواطنين الأردنيين المقيمين في الخارج والراغبين بالعودة إلى أرض الوطن إلى التحقق من أوضاعهم القضائية قبل السفر، لضمان دخولهم دون أية عوائق أو مفاجآت على المعابر الحدودية.
وأكدت الإدارة أهمية هذه الخطوة لتجنّب الإحراج أو التوقيف عند الوصول، خاصة في حال وجود أي قرار قضائي مثل حظر السفر أو إجراءات تنفيذية قائمة.
وأوضحت أنه يمكن التواصل من أي مكان في العالم مع إدارة التنفيذ القضائي عبر الرقم الدولي:
(009626265638359)
وذلك للاستفسار والتأكد من عدم وجود أي قيود أو إجراءات تحول دون دخولهم بسلاسة.
وشددت الإدارة على أن هذه خطوة بسيطة لكنها ضرورية لضمان راحة البال وسهولة المرور عبر الحدود الأردنية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:48

مستشفى الجامعة يطلق خدمة جديدة لعلاج مشاكل العمود الفقري

11:40

خلاف ينتهي بمأساة.. امرأة تحرق زوجها بزيت مغلي أثناء نومه

11:33

ترامب يحذر روسيا: سنرسل صواريخ توماهوك لأوكرانيا إذا لم تنه الحرب قريبا

11:05

حماس تسلّم 20 محتجزا إسرائيليا إلى الصليب الأحمر

10:54

النائب العموش يسائل وزير الصحة حول شراء أدوية غير معتمدة من مؤسسة الغذاء والدواء

10:51

مظلوم عبدي: اتفاق على دمج قسد ضمن الجيش السوري

10:45

إنجازات عمان الأهلية تتعاظم و”الشمس لا تُغطى بغربال”

10:43

جدول تصنيف التايمز المرفق يظهر عمان الاهلية الأولى محلياً بلا منازع في المرتبة 441 ضمن الفئة 401 – 500 عالمياً

10:40

وفيات الاثنين 13-10-2025

10:37

قلق في برشلونة من والد لامين يامال : سيكرر قصة نيمار

10:31

الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا في السوق المحلية.. وعيار 21 يبلغ 83 دينارا

10:22

ترامب: سأكون فخورا بزيارة غزة وأتطلع للوقوف على أرضها

وفيات
وفيات الاثنين 13-10-2025وفيات الأحد 12-10-2025محمد زياد علي الزماعرة ( ابو سامر ) في ذمة اللهوطنا اليوم يعزي عشيرة الفراية بوفاة الشاب ماجد الفرايةوفيات الجمعة 10-10-2025