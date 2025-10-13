بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مستشفى الجامعة يطلق خدمة جديدة لعلاج مشاكل العمود الفقري

18 ثانية ago
مستشفى الجامعة يطلق خدمة جديدة لعلاج مشاكل العمود الفقري

وطنا اليوم:أطلق مستشفى الجامعة الأردنية خدمة جديدة لعلاج المرضى الذين يعانون من مشاكل الديسك والعمود الفقري، باستخدام جهاز تخفيف الضغط على العمود الفقري Spinal Decompression، الذي يعد من أحدث الأجهزة الطبية العالمية المستخدمة في العلاج غير الجراحي لمشاكل العمود الفقري.
ووفقا لبيان المستشفى اليوم الاثنين، يسهم الجهاز في تخفيف الضغط عن الفقرات وإعادة الديسك إلى وضعه الطبيعي، ما يساعد على تخفيف الألم وتحسين جودة حياة المرضى دون الحاجة إلى أي تدخل جراحي، بالإضافة إلى استخدامه لعلاج الانزلاق الغضروفي، عرق النسا، ضغط الأعصاب وعدد من المشاكل الشائعة في العمود الفقري.
وفي هذا السياق، أكد المدير العام للمستشفى الدكتور نادر البصول، التزام المستشفى الدائم بمواكبة أحدث التقنيات الطبية وتطوير قدرات الكوادر الصحية بما ينعكس مباشرة على جودة الرعاية المقدمة، مشيرا إلى أن توفير هذا الجهاز يعد خطوة متقدمة في مسيرة المستشفى نحو التميز والريادة في مجال الخدمات الصحية المتكاملة.
ويعد مستشفى الجامعة الأردنية من المؤسسات الصحية السباقة على مستوى المملكة في توفير هذا الجهاز المتطور، ليضاف إلى مجموعة الخدمات العلاجية الحديثة التي يحرص المستشفى على تقديمها لمرضاه ضمن أعلى المعايير الطبية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:40

خلاف ينتهي بمأساة.. امرأة تحرق زوجها بزيت مغلي أثناء نومه

11:33

ترامب يحذر روسيا: سنرسل صواريخ توماهوك لأوكرانيا إذا لم تنه الحرب قريبا

11:05

حماس تسلّم 20 محتجزا إسرائيليا إلى الصليب الأحمر

10:54

النائب العموش يسائل وزير الصحة حول شراء أدوية غير معتمدة من مؤسسة الغذاء والدواء

10:51

مظلوم عبدي: اتفاق على دمج قسد ضمن الجيش السوري

10:45

إنجازات عمان الأهلية تتعاظم و”الشمس لا تُغطى بغربال”

10:43

جدول تصنيف التايمز المرفق يظهر عمان الاهلية الأولى محلياً بلا منازع في المرتبة 441 ضمن الفئة 401 – 500 عالمياً

10:40

وفيات الاثنين 13-10-2025

10:37

قلق في برشلونة من والد لامين يامال : سيكرر قصة نيمار

10:31

الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا في السوق المحلية.. وعيار 21 يبلغ 83 دينارا

10:22

ترامب: سأكون فخورا بزيارة غزة وأتطلع للوقوف على أرضها

10:12

ترامب يصل تل ابيب .. واستقبال رسمي في بن غوريون

وفيات
وفيات الاثنين 13-10-2025وفيات الأحد 12-10-2025محمد زياد علي الزماعرة ( ابو سامر ) في ذمة اللهوطنا اليوم يعزي عشيرة الفراية بوفاة الشاب ماجد الفرايةوفيات الجمعة 10-10-2025