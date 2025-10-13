مستشفى الجامعة يطلق خدمة جديدة لعلاج مشاكل العمود الفقري

وطنا اليوم:أطلق مستشفى الجامعة الأردنية خدمة جديدة لعلاج المرضى الذين يعانون من مشاكل الديسك والعمود الفقري، باستخدام جهاز تخفيف الضغط على العمود الفقري Spinal Decompression، الذي يعد من أحدث الأجهزة الطبية العالمية المستخدمة في العلاج غير الجراحي لمشاكل العمود الفقري.

ووفقا لبيان المستشفى اليوم الاثنين، يسهم الجهاز في تخفيف الضغط عن الفقرات وإعادة الديسك إلى وضعه الطبيعي، ما يساعد على تخفيف الألم وتحسين جودة حياة المرضى دون الحاجة إلى أي تدخل جراحي، بالإضافة إلى استخدامه لعلاج الانزلاق الغضروفي، عرق النسا، ضغط الأعصاب وعدد من المشاكل الشائعة في العمود الفقري.

وفي هذا السياق، أكد المدير العام للمستشفى الدكتور نادر البصول، التزام المستشفى الدائم بمواكبة أحدث التقنيات الطبية وتطوير قدرات الكوادر الصحية بما ينعكس مباشرة على جودة الرعاية المقدمة، مشيرا إلى أن توفير هذا الجهاز يعد خطوة متقدمة في مسيرة المستشفى نحو التميز والريادة في مجال الخدمات الصحية المتكاملة.

ويعد مستشفى الجامعة الأردنية من المؤسسات الصحية السباقة على مستوى المملكة في توفير هذا الجهاز المتطور، ليضاف إلى مجموعة الخدمات العلاجية الحديثة التي يحرص المستشفى على تقديمها لمرضاه ضمن أعلى المعايير الطبية