النائب العموش يسائل وزير الصحة حول شراء أدوية غير معتمدة من مؤسسة الغذاء والدواء

وطنا اليوم:وجّه النائب الدكتور حسين العموش سؤالًا نيابيًا إلى وزير الصحة، استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه بتوضيح آلية وشروط طرح العطاءات الحكومية الخاصة بشراء الأدوية لصالح المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.

وتضمن السؤال النيابي جملة من الاستفسارات، أبرزها: ما هي الأسس والمعايير المعتمدة في طرح عطاءات شراء الأدوية؟ وهل تم طرح أو تنفيذ عطاءات لشراء أدوية غير مسجلة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية؟ كما تساءل العموش عمّا إذا كانت الوزارة قد اشترت أدوية أجنبية غير مسجلة ولم تُفحص أو تُجاز من المؤسسة المختصة، وطلب تزويده بعدد الأصناف التي تم شراؤها بهذه الطريقة المخالفة.

وأكد النائب العموش في سؤاله على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الشفافية في إجراءات الشراء الحكومي، وضمان مطابقة جميع الأدوية للمواصفات المعتمدة من الجهات الرقابية، حفاظًا على سلامة المرضى وثقة المواطنين بالقطاع الصحي