إغلاقات وتحويلات مرورية الجمعة تزامناً مع انطلاق ماراثون عمّان

وطنا اليوم:أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات “اركض للأردن” (Run Jordan) بالتعاون مع إدارة السير في مديرية الأمن العام، عن خطة الإغلاقات والتحويلات المرورية التي ستُنفّذ في العاصمة عمّان، تزامناً مع انطلاق برومين ماراثون عمان يوم الجمعة المقبل.

وبيّنت الجمعية أنه سيتم إغلاق الطريق الممتد من مجمع رغدان الجديد مروراً بشارع الجيش باتجاهيْه، والساحة الهاشمية وشارع قريش وشارع علي بن أبي طالب وصولاً إلى إشارات المهاجرين، مروراً بشارع عمر مطر وشارع الملك طلال وشارع الهاشمي، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، ضمن مسار سباقي الـ 42 كم (الفردي/التتابع) و21 كم.

كما سيتم إغلاق شارع الملكة علياء ما بين دوار المدينة الرياضية ودوار الداخلية بشكلٍ تام، إضافة إلى شارع الملكة نور ما بين دوار الداخلية والدوار الرابع.

وتشمل الإغلاقات كذلك شارع عقبة بن نافع وشارع الأميرة بسمة بشكل كامل وحتى منطقة الساحة الهاشمية، وذلك من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، ضمن مسار سباق الـ10 كم الذي ينطلق في الساعة التاسعة صباحاً.

وأكدت الجمعية أن هذه الإجراءات تأتي بالتعاون الكامل مع إدارة السير لضمان انسيابية الحركة المرورية وتوفير طرق بديلة تُسهّل على المواطنين الوصول إلى وسط البلد ومناطق عمّان الغربية، مشيرةً إلى أن كوادر الأمن العام ستكون منتشرة على طول مسارات السباق لتقديم المساعدة والإرشاد لمستخدمي الطريق، وضمان الالتزام بالإشارات والتعليمات المرورية.

وقالت إن جميع الترتيبات الخاصة بالخطة المرورية قد اكتملت، مع تأكيد توفير جميع وسائل السلامة العامة والطرق البديلة ضمن إطار الاستعدادات لانطلاق برومين ماراثون عمان، الذي يجمع نخبة من العدّائين المحليين والدوليين من مختلف الفئات العمرية.

وأكدت المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات لينا الكرد، أن التنسيق المتكامل مع مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة السير يعكس الحرص المشترك على إنجاح الماراثون وتنظيمه بأعلى المعايير، مشيرةً إلى أن الخطة المرورية أُعدّت لضمان سلامة المشاركين والمواطنين على حد سواء، مع مراعاة تسهيل الحركة المرورية في مختلف مناطق العاصمة.

وأضافت الكرد أن برومين ماراثون عمان بات حدثاً رياضياً وطنياً سنوياً يعزز صورة الأردن كوجهة رياضية وسياحية مميزة، ويكرّس قيم الروح الرياضية والممارسات الحياتية الصحية والعمل الجماعي التي تسعى الجمعية إلى ترسيخها بين جميع فئات المجتمع