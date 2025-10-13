بنك القاهرة عمان
لجان نيابية تؤجل اجتماع مناقشة انتشار الكلاب الضالة

دقيقة واحدة ago
لجان نيابية تؤجل اجتماع مناقشة انتشار الكلاب الضالة

وطنا اليوم:تقرر تأجيل اجتماع اللجان النيابية المشترك الذي كان من المقرر عقده الاثنين والمخصص لبحث ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وأثرها على السكان ومناقشة الحلول الناجعة لضمان سلامة المواطنين، وذلك إلى موعد يُحدد لاحقًا.
وكانت 6 لجان نيابية تنوي عقد اجتماع موسّع ظهر الاثنين في مجلس النواب، لبحث ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، ومناقشة الحلول العملية والناجعة لضمان سلامة المواطنين، وصون بيئة آمنة في مختلف مناطق المملكة.
وكان سيشارك في الاجتماع إلى جانب لجنة العمل، كلٌّ من لجنة الصحة والبيئة والغذاء، ولجنة الزراعة والمياه، ولجنة البيئة والمناخ، ولجنة المرأة وشؤون الأسرة، ولجنة الريف والبادية، حيث تم دعوة وزير الإدارة المحلية، وأمين عمّان، ووزير البيئة، ووزير الصحة، ووزير الداخلية، ووزير الزراعة.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النائب معتز أبو رمان، إنّ “ظاهرة انتشار الكلاب اصبحت أكثر خطورة بعد تزايد حالات العقر في عدد من المحافظات”، والتي أثارت مخاوف الأهالي على سلامة أبنائهم وطلبة المدارس والموظفين، خصوصا في ساعات الصباح الباكر والمساء، في ظل شكاوى متكررة من غياب حلول ميدانية فاعلة للحد من انتشار الكلاب الضالة.


