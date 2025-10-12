العثور على مطلوب فر من السجن تركي قبل 11 عاما في مخبأ سري

وطنا اليوم:ألقت السلطات التركية القبض على رجل فارّ من العدالة منذ أكثر من 11 عاما في عملية أمنية بمدينة فان شرقي البلاد، بعدما عُثر عليه مختبئا داخل مخبأ سري مُعدّ بعناية داخل منزله، مزوّد بوسائل معيشة سمحت له بالاختباء طوال هذه المدة من دون أن يثير الشبهات.

وذكرت مصادر أمنية أن العملية نُفّذت بعد تتبع طويل الأمد لتحركات المتهم، الصادر بحقه حكم بالسجن المؤبد بتهمة القتل العمد بحق شخص يُدعى تكين أورهان.

وحسب وسائل إعلام تركية، فقد فرّ المتهم من السجن عام 2013، وظلّ منذ ذلك الحين متواريا عن الأنظار، متنقلا بين مناطق جبلية ومدن مختلفة في أنحاء البلاد، مستخدما هويات مزوّرة لتجنّب الملاحقة.

وخلال المداهمة، استخدمت الفرق الأمنية أجهزة تصوير حرارية وكاميرات قادرة على كشف الفراغات تحت الأرض، مما قادها إلى اكتشاف حجرة سرّية أُنشئت خصيصا خلف جدار غرفة المعيشة وتحت إحدى الأرائك.

وعند فتح المخبأ، عثرت القوات على الرجل مختبئا في مساحة ضيّقة مجهّزة بإضاءة ووسائل تهوية وأغراض معيشة بسيطة، مما سمح له بالبقاء داخلها لفترات طويلة دون أن يلاحظه أحد من الجيران أو الزائرين، إذ أُلقي القبض عليه، ونُقل مباشرة إلى مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، قبل تسليمه إلى السجن لقضاء العقوبة المؤبدة التي كان قد صدرت بحقه قبل أكثر من عقد.

ووفق بيان رسمي، فإن التحقيقات أظهرت أن المتهم أمضى فترات من هروبه في المناطق الجبلية الوعرة، متنقلا بين بيوت آمنة وأقارب بعيدين، قبل أن يستقر مؤخرا في منزل بمدينة فان، حيث أعدّ المخبأ بمساعدة أحد معارفه.

وختمت السلطات بيانها بالتشديد على أن العملية تُعدّ من أنجح المداهمات الأمنية خلال السنوات الأخيرة، نظرا لتعقيدها وطول فترة الاختفاء، مشيرة إلى أن الرجل أعيد إلى السجن بعد استكمال الفحوصات والإجراءات النظامية.