مذكرة لتعزيز التعاون بين “الوطنية للتشغيل” و”الحسين التقنية” في التعليم والتدريب المهني والتقني

وطنا اليوم _

وقعت الوطنية للتشغيل والتدريب(NET) وجامعة الحسين التقنية (HTU) ، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم المهني والتقني، وبناء القدرات، والبحث التطبيقي، والابتكار، بما يسهم في رفع جاهزية القوى العاملة الأردنية.

ووقّع المذكرة عن الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب مديرها العام العميد الركن أشرف محمد عليمات، وعن جامعة الحسين التقنية الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي رئيس الجامعة، وذلك في مقر الجامعة بمجمّع الملك الحسين للأعمال .

وتأتي هذه المذكرة انطلاقاً من رغبة الجانبين في توحيد الجهود لتنفيذ برامج تدريبية نوعية تتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي في معاهد الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وتنفيذ برامج التمرّس المهني، ودعم التوظيف، وتنظيم الهاكاثونات والمسابقات التقنية، ومشاريع بحثية وابتكارية مشتركة.

وأكد العميد الركن أشرف عليمات أن هذه المذكرة تعكس التزام الشركة الوطنية بتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة بما يحقق التكامل بين التعليم الأكاديمي والتدريب المهني، ويسهم في إعداد جيل مؤهل يمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.

من جهته، عبّر الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي عن اعتزازه بهذه الشراكة، مؤكدًا على أهميّة التعاون بين التعليم الأكاديمي والتدريب المهني هو المفتاح الحقيقي لتمكين الشباب الأردني، ورفع جاهزيتهم لدخول سوق العمل بكفاءة عالية. فهذه الشراكة تمثل خطوة عملية نحو مواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات القطاعات الإنتاجية، وتعزيز ثقافة التعلم التطبيقي والابتكار.