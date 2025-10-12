124 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 124 شهيدا (منهم 117 انتشال)، و 33 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ووفق الوزارة ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67,806 شهداء و 170,066 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.