تطبيق هندي يتجاوز تيليغرام وماسنجر ويتحدى عرش واتس اب

وطنا اليوم:برز اسم جديد في عالم تطبيقات المراسلة الفورية: “أراتّاي”، التطبيق الهندي الذي تجاوز حاجز 5 ملايين تحميل خلال أيام قليلة فقط، متفوقًا على تطبيقات عالمية مثل “تيليغرام” و”ماسنجر” و”سناب شات” في قوائم التحميل لشهر أكتوبر 2025.

تم تطوير “أراتّاي”– وتعني “دردشة” باللغة التاميلية – من قبل شركة زوهو الهندية ضمن منصتها الجديدة للمراسلة.

يعكس نجاح التطبيق السريع موجة فخر محلي متزايدة ورغبة المستخدمين في إيجاد بدائل محلية لتطبيقات أجنبية تهيمن على السوق مثل “واتساب”، بحسب تقرير نشره موقع “techradar”.

ويؤكد مؤسس “زوهو” سريدهر فيمبو، أن الهدف هو بناء أداة تواصل خفيفة وسهلة الوصول حتى في المناطق التي تفتقر إلى الإنترنت السريع.

مناسب للجميع

يتميز “أراتّاي” بتصميمه الموجّه للأجهزة منخفضة المواصفات وشبكات الاتصال الضعيفة، مما جعله الأكثر انتشارًا في المناطق الريفية وشبه الحضرية في الهند.

كما يوفر التطبيق مزايا المراسلة الأساسية من نصوص ومكالمات ومشاركة ملفات، إضافة إلى إصدار مخصص لأجهزة التلفزيون بنظام أندرويد TV — وهي خطوة لم تصل إليها “واتساب” بعد.

أصبح “أراتّاي” خيارًا مفضلًا للشركات الصغيرة والمستخدمين الذين يعانون من ضعف الاتصال أو ارتفاع تكلفة البيانات، بسبب التركيز على الأداء والكفاءة في استخدام البيانات.

الثغرة الكبرى: الخصوصية

يواجه التطبيق انتقادات حادة بسبب غياب التشفير التام للمحادثات النصية.

فعلى الرغم من أن المكالمات الصوتية والمرئية مشفّرة بالكامل، فإن الرسائل النصية لا تزال تعتمد على تخزين محلي للبيانات دون حماية “من طرف إلى طرف” كما في “واتساب”.

وتحذّر جهات أمنية من أن هذا الأسلوب قد يعرّض بيانات المستخدمين للاطلاع من مزوّد الخدمة أو من جهات خارجية، مما يضع التطبيق أمام تحدٍ جوهري لبناء الثقة والمصداقية في سوق باتت الخصوصية فيه أولوية قصوى.

في مواجهة الكبار

بينما تحاول “أراتّاي” إثبات نفسها كمنصة تواصل شاملة وآمنة، يرى محللون أن نجاحها المستقبلي سيتوقف على قدرتها في سد فجوة الأمان وتطوير خصائصها بوتيرة تضاهي عمالقة القطاع مثل “واتساب” و”تيليغرام”.

لكن المؤكد أن ما بدأ كمشروع محلي طموح، قد يتحول إلى رمز وطني للتقنية الهندية، وجرس إنذار للشركات العالمية بأن زمن الاحتكار الرقمي بدأ يتغير.