مدير الأمن العام يشيد بجاهزية قيادة قوات الدرك وحرفية منتسبيها

وطنا اليوم:أكد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة الدور الكبير الذي تضطلع به قوات الدرك في مساندة وحدات وتشكيلات مديرية الأمن العام، مشيداً بجاهزيتها العالية وحرفية منتسبيها في تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة واقتدار.

ونقل اللواء المعايطة خلال زيارته اليوم الأحد قيادة قوات الدرك، والتقائه بالقادة والضباط وضباط الصف، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزاز جلالته بجهودهم المخلصة في أداء الواجب.

وبيّن أن مديرية الأمن العام ستواصل دعم قوات الدرك بجميع الإمكانات من الآليات والمعدات والكوادر البشرية، للمضي قدماً في تعزيز قدراتها وتمكين منتسبيها من أداء واجباتهم وفق أعلى المعايير المهنية.

وأعرب مدير الأمن العام عن تقديره لما تقوم به قوات الدرك من أدوار محورية في حفظ الأمن والنظام العام وإنفاذ القانون، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف وحدات وتشكيلات الأمن العام، ومساندة مؤسسات الدولة في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وثمّن اللواء المعايطة الدور المتميز الذي أظهرته قوات الدرك خلال مختلف مظاهر التعبير والمسيرات، حيث كانت مثالًا في إنفاذ القانون بنزاهة وعدالة، وفي إطار من احترام الإنسان وحقوقه، مما عزز الثقة الكبيرة التي تحظى بها لدى المواطنين، وأسهم في ترسيخ مستوى متميز من الشراكة الأمنية المجتمعية.

ودعا اللواء المعايطة إلى اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة لفصل الشتاء، ومساندة كوادر الدفاع المدني في تقديم الخدمات الإنسانية وأعمال الإنقاذ خلال الظروف الجوية والحوادث المختلفة.

وأشار إلى أن مديرية الأمن العام، بمختلف وحداتها وتشكيلاتها، ستبقى عند حسن ظن القائد والوطن، في ظل الدعم المتواصل الذي تحظى به من القيادة الهاشمية الحكيمة للأجهزة العسكرية والأمنية