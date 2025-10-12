محمد زياد علي الزماعرة ( ابو سامر ) في ذمة الله

وطنا اليوم _

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَحِیم

قال الله تعالى:

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).

قال الله تعالى:

” والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون ”

بقلوب مؤمنه راضيه بقضاء الله وقدره

انتقل الى رحمة الله تعالى اخي

محمد زياد علي الزماعرة ( ابو سامر )

صلاة الجنازة على صلاة الظهر في مسجد البلدية و الدفن في مقبرة الرصيفة

تقبل التعازي في جمعية أهالي حلول عمان خلف دائرة الفتاء للرجال والنساء من ساعة الخامسة إلى ساعة العاشرة يوم الأحد والاثنين 10/12

10/13

إنا لله وإنا إليه راجعون .

اللهم ارحمه برحمتك الواسعه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين .