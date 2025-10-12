محمد زياد علي الزماعرة ( ابو سامر ) في ذمة الله

وطنا اليوم _
بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَحِیم
قال الله تعالى:
(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).
قال الله تعالى:
” والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون ”
بقلوب مؤمنه راضيه بقضاء الله وقدره
انتقل الى رحمة الله تعالى اخي
محمد زياد علي الزماعرة ( ابو سامر )
صلاة الجنازة على صلاة الظهر في مسجد البلدية و الدفن في مقبرة الرصيفة
تقبل التعازي في جمعية أهالي حلول عمان خلف دائرة الفتاء للرجال والنساء من ساعة الخامسة إلى ساعة العاشرة يوم الأحد والاثنين 10/12
10/13
إنا لله وإنا إليه راجعون .
اللهم ارحمه برحمتك الواسعه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين .