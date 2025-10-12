بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. وفيات

محمد زياد علي الزماعرة ( ابو سامر ) في ذمة الله

37 ثانية ago
محمد زياد علي الزماعرة ( ابو سامر ) في ذمة الله

وطنا اليوم _

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَحِیم

قال الله تعالى:

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).

 

قال الله تعالى:

” والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون ”

بقلوب مؤمنه راضيه بقضاء الله وقدره

انتقل الى رحمة الله تعالى اخي

محمد زياد علي الزماعرة ( ابو سامر )

 

صلاة الجنازة على صلاة الظهر في مسجد البلدية و الدفن في مقبرة الرصيفة

تقبل التعازي في جمعية أهالي حلول عمان خلف دائرة الفتاء للرجال والنساء من ساعة الخامسة إلى ساعة العاشرة يوم الأحد والاثنين 10/12

10/13

إنا لله وإنا إليه راجعون .

اللهم ارحمه برحمتك الواسعه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
09:47

مئات آلاف البريطانيين في مسيرة لندن الكبرى دعما لغزة

09:46

قصي الدميسي: كفى متاجرة بآلام الناس” والقانون بيننا

09:39

حماس: الإفراج عن المحتجزين في غزة سيبدأ صباح الاثنين

09:35

نوبل الدكتور عمر ياغي رسالة إلى التعليم والجامعات

09:34

( 8 ) أسئلة أطرحها مباشرةً على عمر ملحس

09:33

أين نحن أردنيًّا من اتفاق غزة؟

09:24

تحرك 400 شاحنة مساعدات إنسانية تمهيداً للدخول إلى غزة

09:19

قمة شرم الشيخ للسلام تنطلق الاثنين بمشاركة 20 دولة

09:13

وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة قرب شرم الشيخ

21:48

*مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشائر الفراية والزيادين والمعايطة*

20:20

وطنا اليوم يعزي عشيرة الفراية بوفاة الشاب ماجد الفراية

18:09

مندوبا عن الملك وولي العهد … العيسوي يعزي عشائر الفراية والزيادين والمعايطة

وفيات
وطنا اليوم يعزي عشيرة الفراية بوفاة الشاب ماجد الفرايةوفيات الجمعة 10-10-2025وفيات الخميس 9-10-2025وفيات الأربعاء 8-10-2025وفيات الثلاثاء 7-10-2025