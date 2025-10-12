قصي الدميسي: كفى متاجرة بآلام الناس” والقانون بيننا

وطنا اليوم _

نشر النائب السابق قصي الدميسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بياناً شديد اللهجة استنكر فيه قيام بعض الأشخاص بتداول مقطع الفيديو الذي وثّق الجريمة البشعة التي راح ضحيتها شقيقه مؤكداً أن هذا السلوك لا يمت بصلة لعادات وتقاليد الأردنيين الأصيلة التي ترفض استغلال المآسي الإنسانية أو المتاجرة بآلام الآخرين.

وقال الدميسي في بيانه”إن تداول مثل هذه المقاطع يمسّ مشاعر العائلة وأبناء المجتمع كافة، ويشكّل جريمة أخلاقية وإنسانية قبل أن تكون قانونية وقد بدأنا فعلياً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من يقوم بنشر أو تداول هذا الفيديو عبر أي وسيلة كانت.”

وأضاف مطالباً الجهات المختصة والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل لمعرفة كيفية تسريب المقطع وتداوله بين المواطنين، ومحاسبة كل من كان وراء نشره مشيراً إلى ضرورة وضع حد لكل من “يتاجر بمشاعر أهل المتوفي من أجل جمع المشاهدات أو تحقيق مكاسب رخيصة على حساب المآسي الإنسانية”.

وفي ختام بيانه وجّه الدميسي رسالة مؤثرة إلى أبناء الوطن قائلاً “أدعو الجميع إلى مراعاة مشاعر أهل المتوفي واحترام حرمة الموت وسنقوم ومن خلال وحدة الجرائم الإلكترونية بملاحقة كل من يقوم بنشر الفيديو أو إعادة تداوله لما في ذلك من تجاوز على مشاعرنا وعاداتنا وأخلاقنا التي تربّينا عليها.”

وختم الدميسي بيانه بالدعاء لشقيقه بالرحمة، داعياً الجميع إلى التوقف عن تداول المقطع احتراماً للفقيد وذويه.