وزير العمل يشارك في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية بالقاهرة

وطنا اليوم _

شارك وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم السبت، في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة.

ويناقش جدول أعمال الاجتماعات انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة، وتقريرا حول أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، وآخر عن نشاطات وإنجازات المنظمة.

وبحسب بيان للوزارة، أكد البكار موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الأردن صوت خلال مشاركته في الاجتماعات لصالح مقترح يتضمن تقديم شكوى أمام منظمة العمل الدولية حول الدمار والاعتداء البالغ الذي لحق بالعمال الفلسطينيين نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبين البكار، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، دور الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، مشددا على إدانة الأردن لجميع الاستفزازات الإسرائيلية والاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى.

وشدد على ضرورة مزيد من التوثيق لجرائم الاحتلال، لاتخاذها قرينة أمام المحاكم الدولية للمطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار والدمار الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي بالعمال الفلسطينيين.

يشار إلى أن أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وهي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، انتخبوا بالإجماع مصر رئيسا لمجلس إدارة المنظمة للدورة الـ103 والممتدة حتى شهر تشرين الأول من عام 2026.

كما اختار مجلس الإدارة الشيخ راشد بن عامر المصلحي من سلطنة عمان عن فريق أصحاب الأعمال، والمهندس ناصر الجريد، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالسعودية، عن فريق العمال