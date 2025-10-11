إعلان نتائج قبول الدفعة الثالثة في كليتي “المازنية” و”الأسلمية” للتمريض

وطنا اليوم _

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أسماء الدفعة الثالثة من الطلبة المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2025–2026، وذلك على موقعها الإلكتروني.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم السبت، أوضحت الوحدة أنها ستقوم أيضا بإرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين تتضمن نتيجة ترشيحهم، وذلك على أرقام هواتفهم الخلوية.

ودعت وحدة تنسيق القبول الموحد الراغبين بالاستفسار عن قبول أي طالب إلى زيارة الموقع الإلكتروني للوحدة / قسم الدبلوم المتوسط على العنوان التالي: www.admhec.gov.jo