بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

إعلان نتائج قبول الدفعة الثالثة في كليتي “المازنية” و”الأسلمية” للتمريض

34 ثانية ago
إعلان نتائج قبول الدفعة الثالثة في كليتي “المازنية” و”الأسلمية” للتمريض

وطنا اليوم _

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أسماء الدفعة الثالثة من الطلبة المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2025–2026، وذلك على موقعها الإلكتروني.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم السبت، أوضحت الوحدة أنها ستقوم أيضا بإرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين تتضمن نتيجة ترشيحهم، وذلك على أرقام هواتفهم الخلوية.

ودعت وحدة تنسيق القبول الموحد الراغبين بالاستفسار عن قبول أي طالب إلى زيارة الموقع الإلكتروني للوحدة / قسم الدبلوم المتوسط على العنوان التالي: www.admhec.gov.jo


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
14:18

السياحة : استهداف فئات جديدة واطلاق الرحلات المدرسية إلى البترا ضمن برنامج “أردننا جنة

11:41

رئيس أركان قيادة القوات الدولية يزور وحدة الطائرات العمودية الأردنية

11:39

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات

11:35

قطاع تجارة الكهربائيات يدعو لتوفير قروض ميسّرة لدعم نشاطه

11:33

الأشغال تبدأ أعمال معالجة الانزلاق على طريق الموجب

11:23

الغذاء والدواء تنفذ جولات ميدانية على منشآت المستلزمات الطبية والمستحضرات التجميلية

10:51

الدكتور يمان التل: شراكة أمريكية–أردنية جديدة لتطوير جراحة زراعة الدعامات

10:38

البدور “خلال لقائه وزراء صحة لعدة دول”: فتح ابواب جديدة للسياحة العلاجية وتعزيز التعاون الصحي مع سوريا

09:37

الخطاب السياسي في رواية “حكي القرايا” لرمضان الرواشدة

09:37

الشفافية والعداله في العالم

09:36

الأشغال تبدأ أعمال معالجة الانزلاق على طريق الموجب

09:34

(500) دينار غرامة على المنشأة عن كل عامل لم تقم بشموله بالضمان الخبير موسى الصبيحي

وفيات
وفيات الجمعة 10-10-2025وفيات الخميس 9-10-2025وفيات الأربعاء 8-10-2025وفيات الثلاثاء 7-10-2025وفيات الاثنين 6-10-2025