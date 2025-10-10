بنك القاهرة عمان
شرطة غزة تعلن بدء انتشارها في مناطق انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي

10 أكتوبر 2025
قالت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من ألف و400 من قادة وضباط ومنتسبي الجهاز وأصابت ما يزيد عن ألف و950 آخرين، واعتقلت نحو 211 على مدار أكثر من 15 شهرا من الإبادة الجماعية قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح الأحد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدير المكتب الإعلامي في الجهاز (تديره حماس) محمد الزرقا، على أنقاض مدينة عرفات للشرطة بغزة. ( Abood Abu Salama - وكالة الأناضول )

وطنا اليوم:أعلنت المديرية العامة للشرطة في قطاع غزة، الجمعة، أن منتسبي جهاز الشرطة سينتشرون في جميع المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، بعد إعلانه دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ اعتبارا من الظهر وبدء سحب قوات الاحتلال.
وأهابت مديرية الشرطة في بيان، إلى الحذر والانتباه الشديد عند عودة سكان القطاع إلى منازلهم ومناطق سكناهم من وجود أجسام مشبوهة ومخلفات خطرة وقنابل غير منفجرة، وعدم العبث بها بأي حال من الأحوال، وإبلاغ الجهات المختصة للقيام بواجبها في إزالة الخطر بطريقة آمنة.
وبدأ آلاف النازحين في غزة بالعودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع؛ بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
ورصدت الكاميرات طوابير من الرجال والنساء والأطفال يسيرون على الطريق الساحلية عقب بدء الهدنة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي (09:00 ت غ).
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الانتقال من جنوب قطاع غزة إلى شماله، يسمح عبر طريق الرشيد وطريق صلاح الدين.
وأفاد مصدر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الانسحاب من بعض المناطق في قطاع غزة، صباح الجمعة، مشيرا إلى استمرار القصف رغم مصادقة إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار.
وبين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعاد تموضعه في بعض مناطق قطاع غزة؛ ولم ينسحب بشكل كامل.


