الاول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا…مكتب جديد في الأردن لشركة Exness للوساطة العالمية

وطنا اليوم:افتتحت شركة الوساطة العالمية Exness أول مكتب لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد الحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية الأردنية في العاصمة الأردنية عمان.

وعبرت الشركة عن فخرها بالإعلان عن افتتاح أول مكتب لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العاصمة الأردنية عمّان ، مما يعزّز التزامها بالتميّز التنظيمي والنمو طويل المدى في المنطقة.

واكد الرئيس التنفيذي لمكتب Exness بالأردن محمد عامر ان هذا الإطلاق يعكس التزامنا الراسخ تجاه السوق الأردنية والمتداولين في المنطقة.

وأشار إلى أنه وبفضل حضورنا الفاعل في عمّان، مدعوماً بكافة التراخيص المطلوبة، نحرص على أن يحظى المتداولون هناك بأعلى درجات الأمان والموثوقية والثقة”.

ومن الجدير بالذكر أن مكتب عمان يسهم في ترسيخ مكانة Exness داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسيرتها العالمية ، إذ أنه ومن خلال تأسيس قاعدة لها في الأردن، لا تُبرز Exness دور المملكة كمركز استراتيجي للخدمات المالية فحسب، بل تحتفي أيضًا بعَمّان بوصفها مركزًا ثقافيًا واقتصاديًا على مستوى المنطقة.

وقد جرى إحياء الافتتاح من خلال فعالية استمرّت يومين جمعت بين الإدارة العليا لدى Exness والموظفين والشركاء والعملاء وعدد من الشخصيات البارزة في قطاع التداول، معلنةً بداية مرحلة جديدة في المسار الإقليمي لشركة Exness.

من جهته قال أرتيِم سيلدتسوف، مدير إدارة تطوير الأعمال لدى Exness: “إن ترخيص هيئة الأوراق المالية الأردنية وافتتاح مكتبنا في عمّان يتجاوزان كونهما مجرد إنجازين في مسيرة الشركة، إنهما تجسيد لرؤيتنا طويلة الأمد بأن نكون جزءاً من مستقبل هذه المنطقة، ونوفّر بيئة تداول رفيعة المستوى ترتكز على الشفافية والابتكار”.

وبهذا التوسّع، تُرسّخ Exness ريادتها كوسيط مُرخَّص في الأردن، متميزةً عن الشركات غير المرخّصة، وراسمةً معايير جديدة في السوق ، كما تُبرز هذه الخطوة رسالة الشركة في توفير مستوى غير مسبوق من الشفافية للمتداولين، وشروط تداول متميزة، مع توفير الحماية اللازمة التي تضمن لهم التحكم الكامل.

يذكر أن Exness تأسست في عام 2008، وهي تعتبر وسيطًا عالميًا رائدًا متعدد الأصول، يسعى إلى توفير شروط تداول تفوق المعايير السائدة في الأسواق للمتداولين.