الأردن يرحّب بقرار اليونسكو بشأن مدينة القدس وأسوارها

10 أكتوبر 2025
الأردن يرحّب بقرار اليونسكو بشأن مدينة القدس وأسوارها

وطنا اليوم:رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتبنّي المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالإجماع، القرار المتعلّق بمدينة القدس القديمة وأسوارها، ضمن البند المعنون بـ”فلسطين المحتلة”، وذلك خلال دورته الـ222 الجمعة في باريس.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي أنّ القرار الذي اتّخذه المجلس التنفيذي الجمعة، أعاد مُطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع إجراءاتها الأحادية اللا شرعية واللا قانونية في البلدة القديمة في القدس وأسوارها والتي تستهدف القيمة الاستثنائيّة الثقافية والتاريخية للقدس وتُعرّض تراث المدينة الثقافي للخطر، واعتبارها لاغية وباطلة.
وقال المجالي إنّ هذا القرار يؤكّد ثوابت الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة في القدس وأسوارها بما فيها الأماكن المقدّسة الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، كما يؤكّد مُجدَّدًا مضامين القرارات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي وقرارات لجنة التراث العالمي الخاصة بالقدس.


