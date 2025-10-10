نتنياهو: القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة.. والحرب لم تنته بعد

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة للضغط على حماس حتى تلقي سلاحها.

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي “جميع رهائننا سيعودون في الأيام المقبلة”.

وتابع أنه يتم الضغط على حركة حماس للتوصل إلى المراحل المقبلة من الاتفاق ولتجريدها من سلاحها، مضيفا إذا لم يحدث ذلك “بالطرقة السهلة سيحصل بالطريقة الصعبة”.

وتحدث عن أنه لا يمكن إعادة المحتجزين دون الوقوف بوجه حماس، مشددا على أنه سيتم إعادة جميع المحتجزين الأحياء والأموات.

وقال إن “حماس لم توافق سابقا على إعادة مخطوفينا ووافقت على الصفقات حينما أحست أن الخناق يضيق عليها”، مضيفا أن “كل شخص يقول إن هذه الصفقة كانت موجودة على الطاولة سابقا هو يكذب ببساطة”.

ولفت إلى أن “هذه الحرب لم تنته بعد، ولكن هناك تحديات كبيرة وفرص كبيرة، سنقف في وجه هذه التحديات”.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على اتفاق وقف الحرب في غزة وتحرير المحتجزين المتبقين، وفق مكتب نتنياهو.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت، “وافقت الحكومة على اتفاق إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع المحتجزين. الآن، خلال 24 ساعة، سيكتمل انسحاب جيش (الاحتلال) الإسرائيلي وسيبدأ إطلاق سراح المحتجزين”.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية فجر الجمعة أن جميع عمليات القصف الجوي والمدفعي والاستهداف ستتوقف لمدة 72 ساعة، كما سيتم تعليق المراقبة الجوية فوق المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي.

وأضافت أن تنفيذ المقترح يشمل انسحاب الجيش إلى الخطوط المتفق عليها في الخرائط، والبدء الفوري بدخول المساعدات الإنسانية وفق ما نصّت عليه اتفاقية 19 كانون الثاني/يناير كحد أدنى.

قال مسؤولان أميركيان كبيران فجر الجمعة، إن الولايات المتحدة ستنشر 200 عسكري ضمن قوة مهام مشتركة لضمان استقرار غزة، دون أي يكون هناك أي وجود فعلي لأميركيين على الأرض في القطاع الفلسطيني.