بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

نتنياهو: القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة.. والحرب لم تنته بعد

10 أكتوبر 2025
نتنياهو: القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة.. والحرب لم تنته بعد

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة للضغط على حماس حتى تلقي سلاحها.
وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي “جميع رهائننا سيعودون في الأيام المقبلة”.
وتابع أنه يتم الضغط على حركة حماس للتوصل إلى المراحل المقبلة من الاتفاق ولتجريدها من سلاحها، مضيفا إذا لم يحدث ذلك “بالطرقة السهلة سيحصل بالطريقة الصعبة”.
وتحدث عن أنه لا يمكن إعادة المحتجزين دون الوقوف بوجه حماس، مشددا على أنه سيتم إعادة جميع المحتجزين الأحياء والأموات.
وقال إن “حماس لم توافق سابقا على إعادة مخطوفينا ووافقت على الصفقات حينما أحست أن الخناق يضيق عليها”، مضيفا أن “كل شخص يقول إن هذه الصفقة كانت موجودة على الطاولة سابقا هو يكذب ببساطة”.
ولفت إلى أن “هذه الحرب لم تنته بعد، ولكن هناك تحديات كبيرة وفرص كبيرة، سنقف في وجه هذه التحديات”.
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على اتفاق وقف الحرب في غزة وتحرير المحتجزين المتبقين، وفق مكتب نتنياهو.
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت، “وافقت الحكومة على اتفاق إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع المحتجزين. الآن، خلال 24 ساعة، سيكتمل انسحاب جيش (الاحتلال) الإسرائيلي وسيبدأ إطلاق سراح المحتجزين”.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية فجر الجمعة أن جميع عمليات القصف الجوي والمدفعي والاستهداف ستتوقف لمدة 72 ساعة، كما سيتم تعليق المراقبة الجوية فوق المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي.
وأضافت أن تنفيذ المقترح يشمل انسحاب الجيش إلى الخطوط المتفق عليها في الخرائط، والبدء الفوري بدخول المساعدات الإنسانية وفق ما نصّت عليه اتفاقية 19 كانون الثاني/يناير كحد أدنى.
قال مسؤولان أميركيان كبيران فجر الجمعة، إن الولايات المتحدة ستنشر 200 عسكري ضمن قوة مهام مشتركة لضمان استقرار غزة، دون أي يكون هناك أي وجود فعلي لأميركيين على الأرض في القطاع الفلسطيني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:51

حادثة السلاح الفردي لمرافقي الشيباني تُفجّر التوتر في مطار بيروت

20:30

“دو” تعلن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق نقطة ربط إقليمية جديدة في مدينة العقبة الرقمية بالأردن

20:29

عمر العبداللات يحيي حفلاً فنياً كبيراً في ملعب بنغازي الدولي في ليبيا

20:14

الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة

20:07

ترامب يلقي خطابا بالكنيست ويخطط لعقد قمة دولية حول غزة بمصر

19:58

خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزّة

19:35

نواب: مواقف الأردن تجاه غزة تعكس التزامه الدائم بدعم الفلسطينيين

19:27

اجتماع شعبي لحل مشكلة طريق البترول / اربد

19:23

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الشاب فواز أبو تايه

19:20

انطلاق فعالية مسير درب الأردن الوطني 2025

19:14

تل ابيب توافق على أسماء جديدة من أصحاب المؤبدات وترفض تضمين البرغوثي

19:06

القوات المسلحة تعلن بدء استقبال طلبات الحج لذوي الشهداء

وفيات
وفيات الجمعة 10-10-2025وفيات الخميس 9-10-2025وفيات الأربعاء 8-10-2025وفيات الثلاثاء 7-10-2025وفيات الاثنين 6-10-2025