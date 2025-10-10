انطلاق فعاليات مسير درب الأردن الوطني لعام 2025

وطنا اليوم _

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات مسير درب الأردن الوطني لعام 2025، بتنظيم من جمعية درب الأردن للسنة الثامنة على التوالي.

وتمتد رحلة المسير على مدى 43 يوماً من أم قيس شمالاً إلى العقبة جنوباً، لمسافة تبلغ 675 كيلومتراً مروراً بـ 75 قرية.

ويشارك في المسير الكامل للدرب أو في مقاطع محددة منه، إلى جانب رحلات نهاية الأسبوع واليوم الواحد العديد من المغامرين والمتنزهين ومحبي سياحة المسير من الأردن ومختلف أنحاء العالم.

وتهدف جمعية درب الأردن من خلال تنظيم هذا الحدث السنوي، بحسب بيان صادر عنها اليوم، إلى الترويج للسياحة الوطنية المستدامة وتعزيز مكانة الأردن كوجهة عالمية لسياحة المغامرة، إلى جانب تحقيق عائد مالي يساهم في استدامة الدرب وتطويره ودعم المجتمعات المحلية، إذ وفر الدرب منذ انطلاقه أكثر من 580 فرصة عمل مباشرة لأبناء القرى الواقعة على مساره.

وتُقام الفعالية هذا العام بشراكة استراتيجية مع وزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبدعم من الراعي الذهبي شركة جورامكو، والرعاة الفضيون واحة أيلة العقبة والمركزية تويوتا،إلى جانب راديو هلا وبلِس إف إم كشركاء إعلاميين.

وعلى الصعيد العالمي، اختير درب الأردن من قبل ناشيونال جيوغرافيك (National Geographic ) كأحد أفضل وجهات العالم لعام 2018، كما نالت الجمعية جائزة السياحة العالمية في لندن في العام نفسه، وتم اختيار الدرب مجدداً من قبل لونلي بلانيت (Lonely Planet ) ضمن أفضل الوجهات السياحية لعام 2025، ليبقى درب الأردن رمزاً وطنياً يجمع بين الطبيعة والثقافة والمغامرة في رحلة واحدة تمتد من الشمال إلى الجنوب.

يذكر أن مسير درب الأردن منذ انطلاقته عام 2017 شارك فيه أكثر من 1500 مغامر من 40 جنسية عربية وأجنبية، ما يجعلها واحدة من أبرز فعاليات سياحة المغامرة في المنطقة.