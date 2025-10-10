بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

البرلمان البيروفي يعزل رئيسة البلاد دينا بولوارتي

10 أكتوبر 2025
البرلمان البيروفي يعزل رئيسة البلاد دينا بولوارتي

وطنا اليوم:عزل البرلمان البيروفي الجمعة رئيسة البلاد دينا بولوارتي التي رفضت المثول أمامه رغم استدعائها.
وقال رئيس البرلمان خوسيه خيري في ختام جلسة قصيرة جدا “أقر عزل الرئيسة”.
وسيتولى رئيس البرلمان السلطة بالوكالة حتى موعد إجراء الانتخابات العامة في نيسان 2026.
وصوتت غالبية واسعة من البرلمانيين لعزل بولوارتي من الرئاسة مع تأييد 118 عضوا من أصل 122 إجراء العزل.
وكانت القوى السياسية الرئيسية في البرلمان المؤلف من مجلس واحد تقدمت الخميس بخمس مذكرات لعزل الرئيسة.
وجاء في المذكرات أنها تعاني “عجزا أخلاقيا متواصلا” لممارسة مهامها على ما جاء في الوثائق التي تليت في بداية الجلسة البرلمانية.
واحتفل أشخاص عدة بالقرار أمام البرلمان ملوحين بأعلام بيروفية ورافعين لافتات مناهضة للرئيسة البالغة 63 عاما.
وسبق أن واجهت بولوارتي محاولات عزل عدة من دون أن تنجح حتى الآن. وقد أقر إجراء العزل هذه المرة لأن أحزاب اليمين واليمين المتطرف التي كانت تدعهما تخلت عنها.
وكانت بولوارتي تتعرض لانتقادات كثيرة لعجزها عن لجم الجريمة فيما سجلت منذ بدء ولايتها في كانون الأول 2022 تظاهرات واسعة في البلاد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:51

حادثة السلاح الفردي لمرافقي الشيباني تُفجّر التوتر في مطار بيروت

20:30

“دو” تعلن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق نقطة ربط إقليمية جديدة في مدينة العقبة الرقمية بالأردن

20:29

عمر العبداللات يحيي حفلاً فنياً كبيراً في ملعب بنغازي الدولي في ليبيا

20:14

الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة

20:07

ترامب يلقي خطابا بالكنيست ويخطط لعقد قمة دولية حول غزة بمصر

19:58

خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزّة

19:35

نواب: مواقف الأردن تجاه غزة تعكس التزامه الدائم بدعم الفلسطينيين

19:27

اجتماع شعبي لحل مشكلة طريق البترول / اربد

19:23

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الشاب فواز أبو تايه

19:20

انطلاق فعالية مسير درب الأردن الوطني 2025

19:14

تل ابيب توافق على أسماء جديدة من أصحاب المؤبدات وترفض تضمين البرغوثي

19:06

القوات المسلحة تعلن بدء استقبال طلبات الحج لذوي الشهداء

وفيات
وفيات الجمعة 10-10-2025وفيات الخميس 9-10-2025وفيات الأربعاء 8-10-2025وفيات الثلاثاء 7-10-2025وفيات الاثنين 6-10-2025