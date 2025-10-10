البرلمان البيروفي يعزل رئيسة البلاد دينا بولوارتي

وطنا اليوم:عزل البرلمان البيروفي الجمعة رئيسة البلاد دينا بولوارتي التي رفضت المثول أمامه رغم استدعائها.

وقال رئيس البرلمان خوسيه خيري في ختام جلسة قصيرة جدا “أقر عزل الرئيسة”.

وسيتولى رئيس البرلمان السلطة بالوكالة حتى موعد إجراء الانتخابات العامة في نيسان 2026.

وصوتت غالبية واسعة من البرلمانيين لعزل بولوارتي من الرئاسة مع تأييد 118 عضوا من أصل 122 إجراء العزل.

وكانت القوى السياسية الرئيسية في البرلمان المؤلف من مجلس واحد تقدمت الخميس بخمس مذكرات لعزل الرئيسة.

وجاء في المذكرات أنها تعاني “عجزا أخلاقيا متواصلا” لممارسة مهامها على ما جاء في الوثائق التي تليت في بداية الجلسة البرلمانية.

واحتفل أشخاص عدة بالقرار أمام البرلمان ملوحين بأعلام بيروفية ورافعين لافتات مناهضة للرئيسة البالغة 63 عاما.

وسبق أن واجهت بولوارتي محاولات عزل عدة من دون أن تنجح حتى الآن. وقد أقر إجراء العزل هذه المرة لأن أحزاب اليمين واليمين المتطرف التي كانت تدعهما تخلت عنها.

وكانت بولوارتي تتعرض لانتقادات كثيرة لعجزها عن لجم الجريمة فيما سجلت منذ بدء ولايتها في كانون الأول 2022 تظاهرات واسعة في البلاد.