هجوم روسي ضخم يستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية

وطنا اليوم:أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر الجمعة، أن التيار الكهربائي انقطع عن شرق كييف بأسره إثر ضربات روسية مكثفة استهدفت منشآت الطاقة في مناطق عدة من أوكرانيا وأسفرت في زابوريجيا (جنوب شرق) عن مقتل طفل في عامه السابع.

إذ قال رئيس البلدية عبر تطبيق تليغرام، إن “الضفة اليسرى (الشرقية) أصبحت بلا كهرباء، وهناك مشاكل أيضاً في شبكة المياه”.

انفجارات عديدة

وليل الخميس-الجمعة، دوّت انفجارات عديدة في كييف، وسُمعت أصوات طائرات مسيّرة هجومية تحلق في سماء العاصمة، وفق فرانس برس.

في حين أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية أن منشآت الطاقة في البلاد تتعرض لهجوم روسي “ضخم”.

حيث أفادت الوزارة في منشور على فيسبوك أن “الروس يشنون الآن ضربات ضخمة على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية”.

وفي زابوريجيا، قتل طفل في عامه السابع في قصف روسي، حسب السلطات العسكرية المحلية. وكتب رئيس المنطقة العسكرية لزابوريجيا، إيفان فيدوروف، عبر تليغرام: “خبر مأساوي.. لقد فارق الحياة في المستشفى طفل في السابعة من عمره بعد إصابته بهجوم روسي ليلاً”.

“زرع الفوضى”

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان اتهم روسيا، الأربعاء، بالسعي إلى “زرع الفوضى” في بلاده من خلال تكثيف ضرباتها في الفترة الأخيرة على منشآت الطاقة والسكك الحديد في البلاد، ما استدعى صدور دعوات لإجلاء العائلات التي لديها أطفال.

وقال زيلينسكي خلال حديث مع وسائل إعلام، إن “هدف روسيا هو زرع الفوضى وممارسة ضغوط نفسية على السكان من خلال ضرب منشآت الطاقة والسكك الحديد”.

كما لفت إلى أن “الهجمات الروسية تتسبب بضغط كبير” على قطاع الغاز في أوكرانيا، ما قد يدفع كييف إلى زيادة وارداتها.

والشتاء الماضي، أدى القصف الروسي إلى تراجع الإنتاج الوطني للغاز في أوكرانيا إلى النصف.