الصفدي يؤكد ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ بنوده

وطنا اليوم:شارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الخميس، في الاجتماع الوزاري حول تنفيذ مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة الذي استضافه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو وافتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحث الاجتماع أهمية الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وآليات تنفيذ المرحلة الأولى منه، وبما يؤدي لوقف الحرب وتنفيذ اتفاقية تبادل وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية.

وأكّد الصفدي خلال مداخلة له في الاجتماع ضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ بنوده كاملة، وإنهاء الحرب، ومعالجة ما سبّبه العدوان من تبعات كارثية، وضمان إدخال مساعدات إنسانية كافية وفورية لإنهاء المجاعة التي يواجهها القطاع.

كما أكّد الصفدي استمرار الأردن بدوره الإنساني الرئيس في إدخال المساعدات إلى غزة وبالتعاون مع الأشقاء والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، واستعداد المملكة لاستئناف إدخال المساعدات إلى غزة فور إزالة إسرائيل القيود أمام ذلك، وضمان وصول المساعدات بشكل آمن وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشاد الصفدي بالدور الحاسم للرئيس الأميركي دونالد تارمب في التوصل إلى هذا الاتفاق والتزامه بإنهاء الحرب، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، ومنع التهجير، وإعادة إعمار غزة، ومنع ضمّ الضفة الغربية، ودفع جهود تحقيق السلام. وثمّن الصفدي جهود مصر وقطر وتركيا في التوصل للاتفاق.

وأعاد الصفدي التأكيد أنّ المملكة ستواصل العمل مع الأشقاء والشركاء الإقليميين والدوليين لإطلاق مسار حقيقي وفاعل نحو سلام عادل على أساس حل الدولتين.

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، ومملكة إسبانيا، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية إيطاليا، والمملكة المتحدة، ووزير دولة في وزارة خارجية الإمارات العربية المتحدة، والممثّلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وممثلون عن جمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية وكندا والجمهورية الهيلينية.

كما حضر الصفدي ورئيس الوزراء ووزير خارجية قطر ووزراء خارجية السعودية ومصر ووزير دولة في وزارة الخارجية الإماراتية اجتماعًا عقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحضره وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الذي أجرى محادثات أيضًا مع الوزراء حول اتفاق وقف إطلاق النار وسبل ضمان تنفيذه والبناء عليه للتوصل لإنهاء الحرب وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل وفق المرجعيات المعتمدة وبما ينسجم مع إعلان نيويورك.

وثمّن الصفدي خلال الاجتماع اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية، وجهودها في إقامة مؤتمر حل الدولتين في نيويورك برئاسة فرنسية سعودية مشتركة، والذي يُعدّ رسالة قوية من المجتمع الدولي لأهمية تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدّمها حقه في الحرية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

إلى ذلك، عقد الصفدي على هامش الاجتماع محادثات مع وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إيفيت كوبر أكّدت الحرص على تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، وبحثت جهود إنهاء الحرب على غزة، والعلاقات الثنائية.

والتقى الصفدي نظراءه المشاركين في الاجتماع.

وكان الصفدي أجرى قبل الاجتماعات الوزارية محادثات ثنائية مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو.