إسرائيل تصادق على اتفاق غزة.. و200 جندي أميركي سيشرفون على تطبيقه

وطنا اليوم:وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على اتفاق وقف الحرب في غزة وتحرير المحتجزين المتبقين، وفق مكتب نتنياهو.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت، “وافقت الحكومة على اتفاق إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع المحتجزين. الآن، خلال 24 ساعة، سيكتمل انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي وسيبدأ إطلاق سراح المحتجزين”.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية فجر الجمعة أن جميع عمليات القصف الجوي والمدفعي والاستهداف ستتوقف لمدة 72 ساعة، كما سيتم تعليق المراقبة الجوية فوق المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي.

وأضافت أن تنفيذ المقترح يشمل انسحاب الجيش إلى الخطوط المتفق عليها في الخرائط، والبدء الفوري بدخول المساعدات الإنسانية وفق ما نصّت عليه اتفاقية 19 كانون الثاني/يناير كحد أدنى.

ومع تأكيد كبير مفاوضي حماس خليل الحية، الذي نجا الشهر الماضي من استهداف إسرائيلي في الدوحة، أن الحركة تسلّمت “ضمانات من الوسطاء ومن الإدارة الأميركية” حول التزام إسرائيل بالاتفاق على المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار في غزة، تصاعدت التساؤلات حول الآلية التي ستراقب تنفيذ هذا الاتفاق.

ليأتي الجواب من واشنطن على لسان عدة مسؤولين أميركيين كبار.

فقد قال مسؤولان أميركيان كبيران فجر الجمعة، إن الولايات المتحدة ستنشر 200 عسكري ضمن قوة مهام مشتركة لضمان استقرار غزة، دون أي يكون هناك أي وجود فعلي لأميركيين على الأرض في القطاع الفلسطيني.

وأضاف المسؤولان، اللذان تحدثا للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن هذه القوة ستكون جزءا أساسيا من قوة مهام ستضم ممثلين من القوات المسلحة المصرية وقطر وتركيا، وربما من الإمارات.

بالتزامن، حصلت بلبلة حول إمكانية إرسال هؤلاء الجنود الأميركيين من واشنطن، إلا أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، نفت في منشور على “إكس” الأمر، موضحة أن هؤلاء العسكريين يتواجدون أساساً ضمن قيادة العمليات المشتركة في المنطقة، وسيكلَفون بمراقبة اتفاق غزة من إسرائيل، وسيعملون مع القوات الدولية الأخرى على الأرض.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوضح، أمس، أن بلاده ستشارك ضمن آلية لتنفيذ اتفاق غزة، وستساعد أيضاً في العثور على المحتجزين الإسرائيليين.