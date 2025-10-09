بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي المشاقبة والهقيش والحباشنة

10 أكتوبر 2025
مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي المشاقبة والهقيش والحباشنة

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشائر المشاقبة والهقيش والحباشنة.

ففي محافظة المفرق نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة صيتة سليمان طعيمة، أرملة المرحوم أحمد رزق المشاقبة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي المشاقبة وطعيمة، سائلا المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وفي منطقة جاوا، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة فاطمة إبراهيم الهميسات، أرملة المرحوم عواد الهقيش بني صخر، وشقيقة النائب أحمد ورئيس ديوان الخدمة المدنية الأسبق الدكتور خلف واللواء المتقاعد محمد الهميسات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي الهقيش والهميسات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وفي منطقة مرج الحمام، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم زياد محمد عبدربه الحباشنة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الحباشنة سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:51

حادثة السلاح الفردي لمرافقي الشيباني تُفجّر التوتر في مطار بيروت

20:30

“دو” تعلن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق نقطة ربط إقليمية جديدة في مدينة العقبة الرقمية بالأردن

20:29

عمر العبداللات يحيي حفلاً فنياً كبيراً في ملعب بنغازي الدولي في ليبيا

20:14

الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة

20:07

ترامب يلقي خطابا بالكنيست ويخطط لعقد قمة دولية حول غزة بمصر

19:58

خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزّة

19:35

نواب: مواقف الأردن تجاه غزة تعكس التزامه الدائم بدعم الفلسطينيين

19:27

اجتماع شعبي لحل مشكلة طريق البترول / اربد

19:23

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الشاب فواز أبو تايه

19:20

انطلاق فعالية مسير درب الأردن الوطني 2025

19:14

تل ابيب توافق على أسماء جديدة من أصحاب المؤبدات وترفض تضمين البرغوثي

19:06

القوات المسلحة تعلن بدء استقبال طلبات الحج لذوي الشهداء

وفيات
وفيات الجمعة 10-10-2025وفيات الخميس 9-10-2025وفيات الأربعاء 8-10-2025وفيات الثلاثاء 7-10-2025وفيات الاثنين 6-10-2025