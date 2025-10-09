مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي المشاقبة والهقيش والحباشنة

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشائر المشاقبة والهقيش والحباشنة.

ففي محافظة المفرق نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة صيتة سليمان طعيمة، أرملة المرحوم أحمد رزق المشاقبة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي المشاقبة وطعيمة، سائلا المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وفي منطقة جاوا، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة فاطمة إبراهيم الهميسات، أرملة المرحوم عواد الهقيش بني صخر، وشقيقة النائب أحمد ورئيس ديوان الخدمة المدنية الأسبق الدكتور خلف واللواء المتقاعد محمد الهميسات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي الهقيش والهميسات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وفي منطقة مرج الحمام، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم زياد محمد عبدربه الحباشنة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الحباشنة سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.