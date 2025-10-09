بنك القاهرة عمان
حفر طريق وتركه بدون عمل يغضب أهالي عجلون

9 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:اشتكى عدد من أهالي عجلون من حفر طريق وتركه بدون عمل، ما أدى لحدوث العديد من حوادث السير.
وقال مواطنين إن طريق “سكرين” تم حفره منذ 3 أسابيع وتركه بدون أن يتم العمل عليه، مشيرين إلى أن حفر الطريق وتركه بدون العمل فيه تسبب بعدة حوادث على مدار الأيام الماضية.
وتابع المواطنين أن الطريق يعتبر شريان حياة لأهالي المناطق التي يخدمها وهي: (راجب، خشيبة، الجبل الأخضر، الفاخرة، شكارة، الزراعة، الساخنة، بلاص، سفينة، البلوطة، أم الخشب)، كما أن الطريق يمر عليه مختلف أنواع السيارات من باصات خط وشاحنات وبكبات وسيارات صغيرة وباصات طلاب، ما يجعله خطيرا على الأهالي وابنائهم إذا لم يتم حل المشكلة.
وبين المواطنين أن الطريق أصبح يشكل هاجسا خطيرا ومعاناة لا تطاق بالنسبة لهم، مطالبين جميع الجهات المعنية بالإسراع في حل المشكلة قبل دخول فصل الشتاء، الذي من الممكن أن يعقد الأمور بسبب صعوبة العمل فيه


