الحدادين: تغريدة الملك عبدالله الثاني تحمل رسالة حاسمة بضرورة إنهاء الحرب وترسيخ مسار السلام العادل والدائم

وطنا اليوم – أكد المحامي أكثم خلف الحدادين ، عضو المجلس الاستشاري لمحافظة مادبا ، ونائب رئيس بلدية مادبا الكبرى الأسبق ، أن تغريدة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عبر منصة “إكس”، والتي شدد فيها على أن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يفضي إلى نهاية الحرب، وأن الأردن سيظل السند للشعب الفلسطيني الشقيق في سعيهم نحو الحرية وإقامة دولتهم على ترابهم الوطني، تحمل رسائل ومضامين سياسية وإنسانية عميقة في هذا التوقيت الحساس الذي تم فيه التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف الحدادين أن جلالة الملك بصوته الهادر وحكمته الثابتة يواصل أداء دوره التاريخي والأصيل في نصرة الحق الفلسطيني والدفاع عن الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكداً أن الأردن، بقيادة جلالته، سيبقى الركيزة الأساسية والداعم الصادق لكل جهد يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم.

وختم الحدادين حديثه ، بالقول إن موقف جلالة الملك عبدالله الثاني ليس مجرد موقف سياسي، بل هو مبدأ راسخ يعكس التزام الأردن الثابت بالعدالة وحق الشعوب في الحرية والكرامة والسيادة على أرضها، مشدداً على أن هذه الرسالة الملكية يجب أن تُقرأ بتمعّن من قبل المجتمع الدولي وكل الأطراف المعنية بملف السلام في المنطقة.