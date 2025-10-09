بصورة من الذكاء الاصطناعي.. نتنياهو يرشح ترمب لـ نوبل للسلام

وطنا اليوم:في خطوة رمزية ذات دلالات سياسية عميقة، نشر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صورة مُولّدة بالذكاء الاصطناعي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهو يرتدي ميدالية جائزة نوبل للسلام.

وتأتي هذه اللفتة، التي رافقها تعليق صريح “امنحوه الجائزة.. إنه يستحقها!”، بعد ساعات فقط من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق تاريخي لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن، مما يمهد لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين.

صورة “AI” كأداة دبلوماسية

اختار نتنياهو منصة “X” (تويتر سابقاً) لنشر الصورة، التي تُظهر ترامب بميدالية نوبل حول عنقه، في توقيت مدروس بعناية ليربط بشكل مباشر بين جهود الرئيس الأمريكي والتوصل إلى الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة بوساطة قطرية ومصرية وتركية.

وتُعد هذه المرة من المرات القليلة التي يستخدم فيها سياسي بارز صورة مُولّدة بالذكاء الاصطناعي بشكل رسمي لإيصال رسالة سياسية بهذا الحجم.

أبعد من مجرد شكر.. رسائل نتنياهو المتعددة

إن منشور نتنياهو ليس مجرد تعبير عن الامتنان، بل هو مناورة دبلوماسية تحمل عدة رسائل استراتيجية موجهة لأطراف مختلفة:

دعم سياسي لترمب: يُعتبر المنشور دعماً سياسياً قوياً ومباشراً للرئيس ترمب على الساحة الدولية والداخلية الأمريكية.

ففي الوقت الذي يواجه فيه ترامب انتقادات، يقدمه نتنياهو كـ”صانع سلام” يستحق أرفع تكريم دولي.

تأكيد على مركزية الدور الأمريكي: يهدف نتنياهو إلى التأكيد على أن الدور الأمريكي تحت قيادة ترامب كان هو العامل الحاسم في إنهاء الحرب، وهي رسالة موجهة للمنطقة والعالم حول أهمية التحالف الاستراتيجي بين تل أبيب وإدارة ترامب.

محاولة للتأثير على لجنة نوبل: على الرغم من أن فرص فوز ترامب بالجائزة لهذا العام قد تكون ضئيلة (حيث يُغلق باب الترشيحات في وقت مبكر)، إلا أن هذه الدعوة العلنية من رئيس وزراء دولة طرف في الصراع تمثل ضغطاً رمزياً ومحاولة لخلق زخم إعلامي قد يؤثر على القرارات المستقبلية.

ترامب يرى نفسه “الأحق بالجائزة”

تأتي مبادرة نتنياهو لتدعم تصريحات متكررة للرئيس ترامب نفسه، الذي لم يخفِ رغبته في الفوز بالجائزة. فقد صرح مؤخراً في الأمم المتحدة قائلاً: “الجميع يقول إنني يجب أن أحصل على جائزة نوبل للسلام”، كما اعتبر في وقت سابق أن حرمانه منها سيكون “إهانة كبيرة” لأمريكا.

يُذكر أن الفائز بجائزة نوبل للسلام لهذا العام سيُعلن عنه يوم الجمعة المقبل في أوسلو، وسط ترشيحات تضم 338 شخصاً وجهة، ويحصل الفائز على ميدالية ذهبية وشيك بقيمة 1.2 مليون دولار.

ورغم أن المراقبين يستبعدون فوز ترامب هذا العام، إلا أن اتفاق غزة قد يغير من فرصه في السنوات القادمة