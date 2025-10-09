حكومة الاحتلال الإسرائيلي: مروان البرغوثي لن يكون ضمن المفرج عنهم

وطنا اليوم:قالت متحدثة باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إنّه سيكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة خلال 24 ساعة من اجتماع مجلس الوزراء الذي سينعقد مساء اليوم.

وأضافت أنّ المسودة النهائية للمرحلة الأولى من الخطة تم توقيعها في مصر صباح اليوم، مشيرة إلى أنه “تم الانتهاء من الخطة” خلال المباحثات التي عُقدت هناك.

وأكّدت المتحدثة أنّه بعد إطلاق سراح المحتجزين، سيسيطر الجيش الإسرائيلي وسيحتفظ بنحو 53% من مساحة قطاع غزة.

وعند سؤالها عمّا إذا كان الأسير مروان البرغوثي مشمولا في صفقة التبادل، قالت المتحدثة: “مروان البرغوثي لن يكون ضمن المفرج عنهم”.

وصرح مصدر إسرائيلي بأن الصفقة لا تشمل الإفراج عن مقاتلي كتائب النخبة التابعة لحماس الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر”.

وأضاف المصدر أن الاسرى الأربعة الكبار الذين طالبت حماس بالإفراج عنهم، بمن فيهم مروان البرغوثي، لن يُفرج عنهم.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة ستجتمع اليوم للموافقة على الاتفاق، وأنه فور الموافقة عليه، سينسحب الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة إلى خط الانسحاب المتفق عليه، والذي يشمل “الخط الازرق” والتعديلات الإضافية التي وافقت عليها إسرائيل. وبالتالي، ستنسحب إسرائيل من مدينة غزة، وستُفرج حماس عن الاسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة، دفعة واحدة ودون مراسيم علنية.