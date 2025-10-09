وزارة الشباب وأورنج الأردن تبحثان فرص تعزيز التعاون المشترك

وطنا اليوم:بحث وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان والرئيس التنفيذي لشركة أورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، يوم أمس الأربعاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والشركة، وذلك بحضور المدير التنفيذي لوحدة الإتصال المؤسسي والاستدامة في أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة.

وخلال اللقاء الذي أقيم في وزارة الشباب، أكد الدكتور العدوان حرص الوزارة على التمكين التقني للشباب من خلال تنمية المهارات الرقمية لديهم، بما ينسجم مع وظائف المستقبل ومتطلبات سوق العمل، مبيناً خطة الوزارة في تفعيل المراكز الشبابية والتي تتضمن محوراً رئيسياً حول تطوير البرامج التي تقدمها المراكز الشبابية ووزارة الشباب، ما يتطلب تعزيز برامج الريادة والابتكار، وبرامج الثقافة الرقمية والبرمجة في خطط المديريات والمراكز الشبابية وحاضنات الأعمال.

وثمّن الدكتور العدوان الشراكة الممتدة مع أورنج الأردن التي ساهمت من خلال مركز أورنج الرقمي في تمكين الشباب وإكسابهم مهارات الاتصال والقيادة والريادة، بالإضافة إلى توفير حلول اتصالات متكاملة تدعم برامج التدريب.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، التزام الشركة بتمكين الشباب رقمياً ودعمهم لرسم مستقبلهم، وتشجيع المواهب المتنوعة على الانضمام إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمساهمة في تحقيق رؤية التحول الرقمي الوطنية. وأضاف أن الحلول التقنية التي تقدمها الشركة واستثماراتها في البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس تعكس نهج الشركة في الالتزام بالوعود وتحقيقها، وإحداث أثر إيجابي على المجتمع، وتعزيز الاستدامة.

وناقش الجانبان سبل دعم الجهود التطوعية وجعلها ذات أثر واستدامة، حيث فازت الشركة بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي للدورة الثانية عن فئة المؤسسات الربحية.