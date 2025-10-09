تكية أم علي: إيصال المساعدات إلى غزة لم ينقطع رغم إغلاق المعابر

وطنا اليوم:قال المدير العام لتكية أم علي سامر بلقر، الخميس، إنّ الشريان الأردني لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة لم ينقطع منذ بدء الحرب على قطاع غزة رغم الظروف الصعبة والمعيقات وعمليات الإغلاق المتكررة للمعابر.

الى ذلك أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، استعداد المملكة لاستئناف إدخال المساعدات إلى غزة فور إزالة إسرائيل القيود أمام ذلك، وضمان وصول المساعدات بشكل آمن وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما أكد الصفدي ضرورة تكاتف كل الجهود لإدخال مساعدات إنسانية كافية وفورية لإنهاء المجاعة التي يواجهها القطاع، وأكّد استمرار الأردن بدوره الإنساني الرئيس في إدخال المساعدات إلى غزة وبالتعاون مع الأشقاء والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة.