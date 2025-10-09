البنك الأردني الكويتي الراعي الرسمي لجائزة التراث للعام 2025

وطنا اليوم:جدّد البنك الأردني الكويتي رعايته لـ “جائزة التراث” للعام الثاني على التوالي، التي أقيمت فعالياتها في مسرح الأوديون في وسط البلد يوم الاثنين الموافق 6 تشرين الأول 2025، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة دانا فراس رئيسة مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، وبدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن و معالي السيد سعيد سميح دروزه.

وتشكل هذه الجائزة، التي انطلقت للمرة الأولى عام 2024، حدثاً وطنياً سنوياً بارزاً يهدف إلى تكريم الأفراد والمبادرات والمؤسسات لإسهاماتهم في مجال صون التراث الثقافي والأثري والبيئي في المملكة، وإلى رفع مستوى الوعي بأهمية التراث الأردني وضرورة حمايته، مع تشجيع الممارسات المبتكرة والمستدامة التي تحفظ التراث المادي وغير المادي، وتعزيز التقدير العام لهذا الإرث الوطني وتكريم النماذج المميزة في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي:”يُعَدّ تجديد الرعاية والدعم لـجائزة التراث للعام الثاني على التوالي تأكيداً على إيماننا العميق بأهمية الحفاظ على كنوز الأردن الثقافية والحضارية. فالتراث يشكّل جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية، والحفاظ عليه هو مسؤولية تجاه الأجيال القادمة”.

وأوضح البطيخي أن شمولية محاور دورة هذا العام من الجائزة وتركيزها على أثر التغير المناخي على التراث، هو توجه يعكس وعياً متقدماً بأهمية حماية المواقع التراثية بأساليب مبتكرة ومستدامة، وتشجيع التميز في الممارسات التراثية والثقافية.

وهنأ البطيخي الفائزين والمشاركين في هذه الدورة على جهودهم المبدعة ومساهمتهم في صون التراث الوطني وتعزيز مكانة الأردن عالميًا، مشيراً إلى التزام البنك الأردني الكويتي بمواصلة دعم المبادرات الوطنية القيمة التي تحافظ على التراث العريق وتعزز حضور الأردن على الساحة الدولية.

ويأتي دعم البنك الأردني الكويتي لهذه الجائزة ضمن إطار برامج البنك للمسؤولية الاجتماعية، والتي يؤكد من خلالها على التزامه الدائم بدعم المبادرات الوطنية الهادفة التي تعزز من قيمة التراث الثقافي وتساهم في نشره بين الأجيال، وتساهم في تعزيز مكانة الأردن على الصعيدين المحلي والدولي.