مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بعد اجتماع الحكومة

وطنا اليوم:نفى مكتب نتنياهو ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية حول دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ الآن

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ رسميًا الخميس الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القدس، ويأتي ذلك بعد ساعات من الإعلان عن التوصل إلى تفاهمات بوساطة دولية، تقضي بوقف العمليات العسكرية المتبادلة بين الاحتلال والمقاومة في القطاع.

وفقاً لمراسل إذاعة جيش الاحتلال، تم تحديد جدول زمني دقيق، وإن كان قابلاً للتعديل، للأيام القادمة على النحو التالي:

12:00: دخول الاتفاق حيز التنفيذ بشكل رسمي، مع الإشارة إلى أن التطبيق الكامل سيتم على مراحل.

17:00: انطلاق اجتماع الكابينت لبحث تداعيات وتفاصيل الاتفاق.

18:00: عقد جلسة حكومية موسعة، بهدف المصادقة النهائية على الاتفاق، بما في ذلك البند المتعلق بالإفراج عن الأسرى.

18:00: مؤتمر صحفي مرتقب للرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، يتوقع أن يتضمن استقبال أسئلة من الصحفيين.

20:00: الموعد المتوقع لمصادقة الحكومة على الاتفاق بشكل نهائي، مع احتمالية امتداد الاجتماع لوقت أطول.

مع المصادقة الحكومية على الاتفاق، تبدأ فترتان زمنيتان متوازيتان:

24 ساعة: مخصصة لانسحاب جيش الاحتلال إلى ما يعرف بـ “الخط الأصفر”، بالإضافة إلى إجراء التعديلات اللوجستية اللازمة على الأرض.

72 ساعة: يتم خلالها، وليس في نهايتها فقط، البدء في عملية الإفراج عن الأسرى بشكل متدرج.

وتتزامن هذه الإجراءات مع وصول كل من فيتكوف وكوشنر الليلة أو صباح غد، وزيارة الرئيس ترامب المقررة يوم الأحد، والتي سيتخللها إلقاء خطاب في الكنيست.

جدول زمني لإطلاق المحتجزين

حددت الخطة جدولاً زمنياً دقيقاً لبدء عملية التبادل، حيث من المقرر أن تبدأ عملية إطلاق سراح الرهائن الأحياء يوم الأحد المقبل (12 أكتوبر 2025)، على أن يتم تسليم جثامين الرهائن المتوفين يوم الاثنين (13 أكتوبر 2025).

وتداولت وسائل إعلام عبرية صباح اليوم الخميس، ما وصفته بـ “الخريطة الزمنية” الكاملة لتنفيذ اتفاق غزة، متحدثة عن جدول زمني مفصل ودقيق يمتد لعدة أيام.

وفقاً لما تداوله إعلام عبري، تم تحديد الخطوات بشكل دقيق ومجدول بالأيام:

الخميس (9 أكتوبر)

الإعلان الرسمي عن التوصل إلى اتفاق.

مصادقة حكومة الاحتلال على الاتفاق في تمام الساعة 4:00 عصراً.

نشر القوائم الأولية للأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم، وخريطة المرحلة الأولى من الانسحاب الإسرائيلي.

الجمعة (10 أكتوبر)

فتح باب الاعتراضات الشكلية على قوائم الأسرى أمام محكمة الاحتلال.

بدء تنفيذ الانسحاب الميداني للقوات الإسرائيلية مساءً وفقاً للخريطة المتفق عليها.

السبت (11 أكتوبر)

استمرار عملية الانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان في القطاع.

تبدأ المقاومة الفلسطينية بتجهيز الأسرى الأحياء لديها، وتسليم جثامين المتوفين منهم القابلة للتسليم للوسطاء.

الأحد (12 أكتوبر)

وصول الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إلى المنطقة لمتابعة تنفيذ الاتفاق والمشاركة في الإعلان الرسمي عن وقف الحرب.

الاثنين (13 أكتوبر)

التنفيذ الرسمي لعملية تبادل الأسرى بإشراف وضمانات (مصرية، قطرية، أمريكية، وتركية).

الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وتسليم الاحتلال لجثامين عشرات المقاومين.

فتح كافة المعابر بشكل كامل وبدء دخول 400 شاحنة مساعدات يومياً، ترتفع لاحقاً إلى 600 شاحنة أو أكثر.

بعد ساعات من الإعلان عن التوصل لاتفاق تاريخي، نشر البيت الأبيض فجر الخميس النص الكامل لخطة الرئيس دونالد ترمب الشاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.