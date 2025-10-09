بنك القاهرة عمان
أجواء لطيفة في أغلب المناطق وزخات مطرية شمال المملكة

9 أكتوبر 2025
أجواء لطيفة في أغلب المناطق وزخات مطرية شمال المملكة

يكون الطقس اليوم الخميس، غائما جزئيًا إلى غائم أحياناً في شمال ووسط المملكة، ويكون لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

ويتوقع بإذن الله هطول زخات من المطر على فترات في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس يوم غدٍ الجمعة، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتعود درجات الحرارة الأحد، إلى الانخفاض بشكل طفيف، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 25 – 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 – 12، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 11، وفي مرتفعات الشراة 21 – 10، وفي مناطق البادية 29 – 13، وفي مناطق السهول 25 – 15، وفي الأغوار الشمالية 33 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 21، وفي البحر الميت 33 – 20، وفي خليج العقبة 34 – 21 درجة مئوية.


