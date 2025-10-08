بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

ولي العهد يزور شبكة 42 العالمية المتخصصة بعلوم الحاسوب والبرمجة في باريس

8 أكتوبر 2025
ولي العهد يزور شبكة 42 العالمية المتخصصة بعلوم الحاسوب والبرمجة في باريس

وطنا اليوم:زار سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الأربعاء، شبكة 42 العالمية المتخصصة بعلوم الحاسوب والبرمجة في باريس.
وبحث سمو ولي العهد مع الرئيسة التنفيذية لشبكة 42 صوفي فيجيه، سبل توسيع التعاون بين مؤسسة ولي العهد والشبكة.
وأشاد سموه بدعم الشبكة لتنفيذ برنامج “42 عمان”، الذي يهدف إلى تعليم الشباب والشابات لغات البرمجة، مشيرا إلى أهمية توسيع انتشار البرنامج وبرامجه التدريبية في المملكة.
وجال سموه ترافقه سمو الأميرة رجوة الحسين، في مرافق الشبكة، واطلع على برامجها التدريبية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة وعلوم الحاسوب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:51

حادثة السلاح الفردي لمرافقي الشيباني تُفجّر التوتر في مطار بيروت

20:30

“دو” تعلن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق نقطة ربط إقليمية جديدة في مدينة العقبة الرقمية بالأردن

20:29

عمر العبداللات يحيي حفلاً فنياً كبيراً في ملعب بنغازي الدولي في ليبيا

20:14

الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة

20:07

ترامب يلقي خطابا بالكنيست ويخطط لعقد قمة دولية حول غزة بمصر

19:58

خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزّة

19:35

نواب: مواقف الأردن تجاه غزة تعكس التزامه الدائم بدعم الفلسطينيين

19:27

اجتماع شعبي لحل مشكلة طريق البترول / اربد

19:23

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الشاب فواز أبو تايه

19:20

انطلاق فعالية مسير درب الأردن الوطني 2025

19:14

تل ابيب توافق على أسماء جديدة من أصحاب المؤبدات وترفض تضمين البرغوثي

19:06

القوات المسلحة تعلن بدء استقبال طلبات الحج لذوي الشهداء

وفيات
وفيات الجمعة 10-10-2025وفيات الخميس 9-10-2025وفيات الأربعاء 8-10-2025وفيات الثلاثاء 7-10-2025وفيات الاثنين 6-10-2025