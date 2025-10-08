بنك القاهرة عمان
الأردن على موعد مع أجواء خريفية وانخفاض في الحرارة وأمطار متفرقة الخميس

8 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:تنخفض درجات الحرارة يوم الخميس، ويتوقع –بمشيئة الله– هطول زخات من المطر على فترات في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشرقية، فيما تكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وبحسب مركز طقس العرب، تتأثر المملكة بتداعيات منخفض جوي يتمركز فوق البحر الأسود، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال تساقط أمطار متفرقة خاصة في شمال وغرب المملكة. وتكون الأجواء خريفية مائلة للبرودة في ساعات الصباح والليل، مع تنبيه من تشكل السيول في المناطق المنخفضة في حال هطلت الأمطار بغزارة لفترات قصيرة.
فيما ذكرت إدارة الأرصاد الجوية أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية، وتبقى الأجواء ليلاً باردة نسبياً في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة.
وتحذر دائرة الارصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول, وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا بسبب الغبار في مناطق البادية, وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.


