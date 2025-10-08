بنك القاهرة عمان
ابو قاعود: لا يوجد أي اعتداء على بلدية الزرقاء

8 أكتوبر 2025
ابو قاعود: لا يوجد أي اعتداء على بلدية الزرقاء

وطنا اليوم:نفى محافظ الزرقاء الدكتور فراس ابو قاعود وجود أي اعتداء على مكتب رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان، كما نفى اشاعات تحطيم محتويات مدير مكتبه، كما يشاع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي سياق ذي صلة نفى رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان وجود اي اعتداء على مكتب مديره، واصفا ما جرى بالتهويل ومحاولة فاشله للاصطياد في الماء العكر
وقام في وقت سابق أحد رؤساء الأقسام السابقين بالاحتجاج على قرار إداري يقضي بتعينه مستشارًا، وقامت الأجهزة الأمنية احترازيا بتطويق بلدية


