إضاءات عن زيارة المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

وطنا اليوم:مهنا نافع

بصباح يوم الثلاثاء كان لأعضاء من ملتقى النخبة- elite لقاء مع هذه المؤسسة الوطنية التي تأسست في عام 1974 بهدف له كل الأهمية والرفعة والعلو ألا وهو رعاية شؤون المتقاعدين العسكريين وأبنائهم وإضفاء رسالة جلية مع كل شأن من شؤون أعمالها بأن التقاعد ما هو إلا بداية لمرحلة جديدة من التميز والريادية والعطاء وأن إتقانكم الذي قدمتموه وخبراتكم التي اكتسبتموها وإخلاصكم الذي فطرتم عليه سيستمر وهو مطلوب لبلدكم وستبقون دائما محط التقدير والامتنان والعرفان.

استهل اللقاء بإيجاز من مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد عدنان الرقاد ومساعده مدير إدارة الموارد البشرية والذي تضمن الأهداف العامة للمؤسسة وإنجازاتها معززا كل ما ذكر بالأرقام التي توضح ثمرة الجهود المبذولة من جميع القائمين على إدارة المؤسسة وقد كان لحضور قياداتها الإدارية وتفاعلهم مع المشاركات المزيد من الإثراء لهذا اللقاء، وكما جرت العادة سيقوم الأعضاء بالكتابة عنه كل حسب انطباعه من منظوره الخاص.

بداية مشاركتي كانت عن الدور الذي يمكن أن تمارسه المؤسسة بتنشيط السياحة المحلية، واقترحت استحداث برامج سياحية محلية للمنتسبين وذلك لقدرة المؤسسة من خلال الكم المرتفع لمن يرغب بالمشاركة بتلك البرامج الحصول على أسعار مخفضة وبجودة خدمات جيدة.

كما اقترحت أن يتم التوسع بالخدمات المقدمة بالنوادي المنتشرة بالمحافظات، وبأن لا يقتصر التركيز على أدائها رغم أهميته على صالات المناسبات، إنما إنشاء مرافق رياضية من برك السباحة ومعدات اللياقة البدنية، وأن يسمح لغير المنتسبين للمؤسسة الاشتراك بها ولكن برسوم أعلى من رسوم المنتسبين مما يؤمن دخلا جيدا للمؤسسة أن تم التوسع بهذا المجال.

وقد كان لي ملحوظة بخصوص تسهيلات الحصول على تمويل المشاريع الصغيرة وهي برفع الحد الأدنى لصافي الراتب الإجمالي بعد خصم جميع الاقتطاعات والكفالات إلى أكثر من 93 دينارا، ووضحت أنني لست مع تسهيل الحصول على أي من القروض أو شراء أي من المقتنيات الغير أساسية وذلك حرصا على صافي الدخل وتناسبه مع نسبة التضخم، ورغم أن الشروط الموضحة بموقع المؤسسة متقنة ومحكمة وتفي بالغرض إلا أن ملاحظتي كانت تتعلق برفع قيمة صافي الراتب المتبقي.

وكذلك طالبت باستحداث وظيفة جديدة لمن يرغب من المتقاعدات العسكريات تهدف لتنظيم دخول الطالبات والإشراف على خروجهم حين انتهاء دوامهم بمدارس الاناث إن رغبت اداراتهم بذلك.

وأخيرا لا يسعني إلا أن أشكر جميع قيادات وكوادر هذه المؤسسة التي نتمنى لها دوام التقدم والازدهار وأن يبقى لها دائما الدور الرائد لخدمة منتسبيها وبالتوازي كذلك مع المساهمة الفاعلة بالمجالات التنموية المحلية المختلفة بجميع المحافظات الأردنية.