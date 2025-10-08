القطامين يؤكد أهمية تحسين إجراءات النقل وتعزيز التحول الرقمي

وطنا اليوم _

أكد وزير النقل الدكتور نضال القطامين، اليوم الأربعاء، أهمية تحسين الإجراءات التشغيلية والتشريعية التي تضمن توفير خدمات نقل آمنة وحديثة ومستدامة للمواطنين.

وأشار القطامين، خلال زيارته هيئة تنظيم النقل البري، بحضور مديرها العام المهندس رياض الخرابشة، وأمين عام الوزارة فارس أبو دية، إلى أهمية تعزيز توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمات النقل والتأكد من جاهزيتها لخدمة المواطن والمشغل معا.

وشدد على أهمية استكمال مشاريع التحول الرقمي المتعلقة بقطاع النقل ضمن برامج رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للنقل، وضمان تنفيذها في مواعيدها، إلى جانب تطوير البيئة الداخلية في الهيئة ورفع كفاءات كوادرها، وتطبيق الحوكمة والرقابة المالية والإدارية، مع تعزيز آليات الاستماع إلى شكاوى المواطنين والمشغلين ومعالجتها بفاعلية.

من جهته، قدم الخرابشة، عرضا حول آليات العمل الحالية والخدمات المقدمة لقطاعات النقل، مؤكدا التزام الهيئة بتطوير خدماتها وتحسين كفاءة الأداء بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وإجراءات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار توجهات وزارة النقل وخططها الاستراتيجية.