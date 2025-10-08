ولي العهد يلتقي الرئيس الفرنسي في الإليزيه

وطنا اليوم:وصل سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الأربعاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية.

وكان في استقباله في قصر الأليزيه، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي بريطانيا، يعقد سموه في لندن لقاءين مع الأمير ويليام أمير ويلز، ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر.

وترافق سمو ولي العهد في الزيارتين، سمو الأميرة رجوة الحسين