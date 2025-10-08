البنك الأردني الكويتي أول بنك في المملكة يحصل على شهادة “إيدج” للأبنية الخضراء من مؤسسة التمويل الدولية

وطنا اليوم:أعلن البنك الأردني الكويتي، بالتعاون مع مجموعة عزت مرجي – إيفرجرين، عن حصول مقره الرئيسي (مبنى الإدارة العامة للبنك) على شهادة “إيدج” للأبنية الخضراء للتميز في التصميم من أجل كفاءة أعلى، من مؤسسة التمويل الدولية(IFC) ، ليكون بذلك أول بنك في المملكة يحصل على هذه الشهادة، مما يؤكد ريادة البنك في مجال الاستدامة، والتزامه ببناء مستقبل أخضر، وليضيف البنك بذلك إنجازاً مهماً إلى مسيرته في هذا المجال.

وبهذه المناسبة، أُقيم حفل بحضور الإدارة العليا للبنك الأردني الكويتي وممثلين عن مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة عزت مرجي – إيفرجرين بصفتها المستشار المعتمد لمعيار “إيدج”، حيث سلّم السيد أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان، الشهادة رسمياً إلى البنك.

وتُعد شهادة “إيدج”، التي طورتها مؤسسة التمويل الدولية- عضو مجموعة البنك الدولي، معياراً عالمياً معترفاً به يقيس مدى التوفير في استهلاك الطاقة والمياه، وتوفير الطاقة المُدمج في المباني. وبحصوله على هذه الشهادة، ينضم المقر الرئيسي للبنك الأردني الكويتي إلى مصاف المؤسسات الرائدة عالمياً التي تعيد تعريف البيئة المبنية من خلال التصميم المسؤول والفعال.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي: “فخورون بحصولنا على شهادة “إيدج” للأبنية الخضراء. إذ تمثل هذه الشهادة إنجازاً بارزاً لا يعكس التزامنا بالاستدامة فحسب، بل يؤكد أيضاً دورنا في صياغة مستقبل مسؤول للأجيال القادمة. إن مقرنا الرئيسي يُجسّد قيمنا الجوهرية، حيث يجمع بين الابتكار والكفاءة والحفاظ على البيئة”.

وتبرهن هذه الشهادة على أن المقر الرئيسي للبنك الأردني الكويتي قد حقق تخفيضات قابلة للقياس في استهلاك الطاقة والمياه، مع تقليل الطاقة المدمجة في المواد المستخدمة في عملية البناء. كما تسلط هذه الإنجازات الضوء على الكيفية التي يمكن بها للتصميم المستدام والتكنولوجيا الذكية أن يتكاملا معاً لإنشاء مبانٍ صديقة للبيئة ومجدية اقتصادياً في آنٍ واحد.

من جانبه، قال المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان أفتاب أحمد:”بدعم مؤسسة التمويل الدولية، أصبح البنك الأردني الكويتي أول بنك في المملكة يحصل على شهادة “إيدج” لتبنيه ممارسات الأبنية المستدامة وخفض الانبعاثات وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي. ومن خلال عملية الاعتماد هذه، خفض البنك استهلاك الطاقة بنسبة 26%، وخفض استهلاك المياه بنسبة 45%، مما يجعله مثالًا يُحتذى به. ويستند هذا الإنجاز الجديد إلى شراكتنا الطويلة الأمد مع البنك الأردني الكويتي، وإطلاقنا مع البنك لأول سند أخضر في الأردن، والذي مهد الطريق للاستثمار في إدارة المياه والمياه العادمة”.

بدوره، قال المدير الإداري لمجموعة عزت مرجي – إيفرجرين، فادي مرجي: “يشرفنا التعاون مع البنك الأردني الكويتي في هذا الإنجاز. إن الحصول على شهادة “إيدج” المرموقة دليل على الرؤية المتقدمة لإدارة البنك والتزامها الجاد بالاستدامة. وبصفتنا المستشار المعتمد، نجحت مجموعة عزت مرجي – إيفرجرين في توجيه المشروع نحو تحقيق نتائج قابلة للقياس في تقليل استهلاك الطاقة والمياه وخفض الطاقة المدمجة في المواد، هو أمر مسؤول بيئياً ومجدٍ اقتصادياً. ويُعد المقر الرئيسي للبنك الأردني الكويتي اليوم معياراً يُحتذى به للأبنية الخضراء في الأردن والمنطقة، ملهماً الآخرين للمضي قدماً في بناء مستقبل أكثر استدامة”.

ومن الجدير بالذكر أن هذا التقدير الممنوح للمقر الرئيسي للبنك الأردني الكويتي هو تقدير دائم، مما يضمن أن يظل المبنى معياراً للتنمية المستدامة في الأردن والمنطقة. ويؤكد هذا الإنجاز على التزام البنك الأردني الكويتي الراسخ بالاستدامة والابتكار ورفاهية الأجيال القادمة، وبأن يكون البنك أنموذجاً يُحتذى به على مستوى القطاع المصرفي وغيره لتبني ممارسات مسؤولة بيئياً تسهم في بناء مستقبل أفضل.