بعد 11 عاما.. أول ظهور لباسم يوسف على الشاشات المصرية

وطنا اليوم:ظهر الكوميدي باسم يوسف للمرة الأولى على شاشة مصرية منذ مغادرته البلاد عام 2014 للإقامة في الولايات المتحدة بعد وقف برنامجه.

وقال يوسف في لقاء عبر برنامج “كلمة أخيرة” مع أحمد سالم على قناة “أون تي في” (ONTV) “طبعا وحشتني مصر، لكن عدّى (مضى) 11 سنة. اللي في دماغي هي مصر بتاعت 2014”.

وكانت قناة “أون” القريبة من السلطات أعلنت الشهر الماضي أن يوسف سيشارك في سلسلة حوارات لصالح برنامج “كلمة أخيرة”، في أول تعاون له مع الإعلام المحلي منذ إقامته في المنفى.

واقتحم الطبيب الجراح السابق (51 عاما) المشهد العام بعد أسابيع من الإطاحة بالرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك في شباط/ فبراير 2011، وعُرف بانتقاداته اللاذعة والساخرة خصوصا بحق الرئيس السابق محمد مرسي.

بدأ مشواره الإعلامي بعرض متواضع على “يوتيوب” كان يصوره في الغرفة المخصصة لغسيل الثياب في منزله. وتحوّل العرض بعد ذلك إلى برنامج حواري ساخر ضخم يُعرض في وقت متأخر من الليل على التلفزيون. واستقطب برنامجه الذي حمل اسم “البرنامج” جمهورا واسعا كل يوم جمعة من كل أسبوع حول الشاشات الفضائية المصرية أو الإنترنت، لمتابعة يوسف يسخر من الشخصيات العامة والسياسية بروح دعابة أكسبته ملايين المعجبين.

وقد أُوقف عرض برنامج باسم يوسف عبر قناة “سي بي سي” المصرية الخاصة سنة 2013 بُعيد الإطاحة بمحمد مرسي بحجة عدم التزامه بـ”السياسة التحريرية” للقناة، وذلك بعد أسبوع واحد من عودة البرنامج الذي وجه انتقادات للجيش ولقائده آنذاك، الرئيس المصري حاليا عبد الفتاح السيسي.

وعُرض آخر برنامج تلفزيوني ضخم قدمّه يوسف في الشرق الأوسط على قناة “إم بي سي مصر” السعودية، قبل أن يصدر قرار مفاجئ بوقف البث عام 2014 إثر دعابات طالت السيسي.

وبسبب تقلّص مساحة حرية التعبير وشحن وسائل الإعلام الموالية للحكومة، انقلب الملايين من المعجبين بالإعلامي الساخر عليه بين ليلة وضحاها وتعرض للتشهير واضطر إلى إنهاء عروضه وغادر إلى الولايات المتحدة مع أسرته.

وقال يوسف: “أنا تجرجرت للنائب العام… البرنامج توقف مرة واثنتين، ورُفعت عليّي كمية من القضايا في عصر الإخوان، وما بعد الاخوان”.