صناعة عمان تطلق مشروع تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة

الزعبي: دعم الصناعة الوطنية يسهم في تشغيل الأردنيين

الجغبير: “تمكين” يعزز جاهزية القطاع الصناعي في تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة

وطنا اليوم:أطلقت غرفة صناعة عمان، الخميس، مشروع تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بالشراكة مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وشركة اتقان المستقبل ووكالة التعاون الدولي الألماني.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أكد ان القطاع الصناعي الذي تشهد صادراته نموا كبيرا، الا أنه يواجه عددا من التحديات المتمثلة بالحاجة الى تعزيز تنافسيته من خلال تخفيض كلف الانتاج والطاقة، وتطوير الاداء والانتاجية في عدة مجالات هامة يذكر منها التخطيط، منظومة الانتاج، التحول الرقمي، الاتمتة، التسويق الالكتروني وتطوير الصادرات .

واوضح الجغبير ان مشروع “تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة” يأتي تجاوبا مع هذه التحديات ومساهمة في تحقيق أهدف رؤية التحديث الاقتصادي بالاضافة الى أهداف السياسة الصناعية التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، كما يشكل هذا نموذجا لتضافر جهود المؤسسات الوطنية وإيجاد آليات الدعم الفني والمالي اللازمة لتطوير جاهزية القطاع الصناعي الأردني وتحفيزه نحو تبنى حلول الثورة الصناعية الرابعة .

واضاف الجغبير ان هذا المشروع الذي ستقوم بتنفيذه الغرفة بالشراكة مع مركز إتقان المسقبل للثورة الصناعية الرابعة، والذي يشكل نموذجا لاستدامة المشروع الممول سابقا من الاتحاد الاوروبي وهو “مركز الابتكار الاردني للثورة الصناعية الرابعة (InJo4.0 ) “، سيتضمن حزمة متكاملة من الخدمات وفرص الدعم الفني والمالي التي يوفرها المشروع للمصانع في مجال التحول الرقمي وحلول الثورة الصناعية الرابعة من خلال بناء القدرات والتدريب، الاستشارات الفنية المتخصصة واعداد خطط التطوير، الدعم الفني والمنح المالية المخصصة للتطبيق وتبنى حلول الثورة الصناعية الرابعة.

من جهتها أوضحت امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، ان الوزارة تؤمن بتعزيز الشراكة مع غرف الصناعة، لتمكين قطاع الصناعة وتعزيز تنافسيته.

ويأتي البرنامج إطار دعم السياسات والاستراتيجيات الوطنية، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها القطاع الهندسي، إضافة إلى القطاعات التي تعزز الصادرات الأردنية، والتي حققت نموا غير مسبوق ليبلغ ما نسبته 8.5% خلال السبعة اشهر الاولى من العام الجاري، وبما يعكس مكانة الصناعة الوطنية ويواكب تطلعاتها نحو المنافسة في الأسواق العالمية.”

واضافت ان البرنامج يُجسّد خطوة نوعية في تسريع التحوّل نحو التصنيع الذكي ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، من خلال تنفيذ مشترك بين غرفة صناعة عمان والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جيدكو . ويهدف البرنامج إلى مساعدة الشركات الصناعية في تطوير وتحسين منتجاتها ورفع القيمة المضافة، من خلال استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات، وتطبيقاتها في مختلف المجالات الصناعية، إلى جانب تسريع رقمنة العمليات الإنتاجية التقليدية وتهيئة المصانع للانتقال إلى أنظمة إنتاج أكثر كفاءة ومرونة .كما سيتم العمل على تدريب وتأهيل المهندسين والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات.

ضيفة ان الوزارة تأمل من خلال دعمها لهذا المشروع الى تعزيز مكانة الأردن عالميًا في مجال الثورة الصناعية الرابعة وفي المنافسة في هذا المجال الحيوي من خلال الجهود الحثيثة التي يسعى الأردن من خلالها باستمرار إلى تحسين موقعه عالميًا في مجالات الابتكار والتحول الرقمي حيث تشير المؤشرات الدولية الى تحقيق تقدمًا ملموسًا من خلال تصنيف الاردن في المرتبة 49 عالميًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي للعام 2024 محققًا تقدمًا عن المرتبة 55 في العام 2023، كما أحرز الأردن تقدمًا في مؤشر الابتكار العالمي للعام 2025، حيث قفز إلى المرتبة 65 عالميًا من أصل 139 دولة مقارنة بالمرتبة 73 في العام الماضي.

نائب رئيس برنامج “طرق مبتكرة لدعم التشغيل من خلال تنمية القطاع الخاص / I-PSD زياد المعايطة، أشار الى مشروع طرق مبتكرة لدعم التشغيل من خلال تنمية القطاع الخاص المدعوم من GIZ سيتولى تنفيذ برنامج استشاري لخدمات الثورة الصناعية الرابعة اضافة الى تقديم دعم فني للمساعدة في تنفيذ أعمال وحلول في ذات المجال.

فيما قدم مدير مركز اتقان المستقبل المهندس عمر كمال نبذة عن الخدمات التي يقدمها المركز ودوره في المشروع والمتمثل في تقديم التدريب والاستشارات واحتضان الرياديين بالتعاون مع الغرفة.

وشهد حفل الاطلاق عرضا لقصص نجاح لشركات صناعية طبقت حلول وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وكذلك اطلاق الدعوة للاستفادة من برنامج الخدمات الاستشارية لحلول وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وآلياتت تعبئة طلب الاستفادة من البرنامج قدمه كل من مدير المشروع باسل الحسن ومديرة دائرة تكنولوجيا المعلومات في الغرفة والمقيم الرسمي لمؤشر جاهزية التصنيع الذكي SIRI المهندسة لينا الحشكي، وتعريفا ببرنامج الدورات التدريبية في مجال حلول وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في جيدكو قدمته المهندسة سيما العوران.