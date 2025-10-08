الجيش الروسي: نتقدم على جميع المحاور الأوكرانية تقريباً

وطنا اليوم:عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعاً مع قادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة الثلاثاء في سانت بطرسبورغ، تناول فيه آخر التطورات على الجبهة في أوكرانيا، واستمع خلاله لتقاريرهم العسكرية.

وخلال الاجتماع، أعلن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن القوات الروسية تواصل عملياتها القتالية النشطة وتتقدم على جميع المحاور تقريباً.

وقال غيراسيموف: “تواصل قوات المجموعة المشتركة عملياتها القتالية النشطة وتتقدم على جميع المحاور تقريباً”، مضيفاً أن الجيش الأوكراني “ركّز جهوده الرئيسية على استقرار الوضع في المناطق الحرجة من الجبهة لإبطاء تقدمنا”.

كما أكد أن الغارات المكثفة على المنشآت العسكرية الأوكرانية تتواصل وفقاً لخطة هيئة الأركان العامة الروسية.

وأضاف المسؤول العسكري الروسي: “وفقاً لخطة هيئة الأركان العامة، تتواصل الغارات المكثفة الموجهة ضد المنشآت العسكرية الأوكرانية ومنشآت المجمع الصناعي العسكري. الأولوية هي لضرب منشآت إنتاج أنظمة الصواريخ والطائرات المسيرة بعيدة المدى”.

من جهته، قال بوتين خلال الاجتماع إن روسيا سيطرت هذا العام على “ما يقرب من 5000 كيلومتر مربع من الأراضي (الأوكرانية)، بالتحديد 4900 كيلومتر مربع، و212 بلدة”.

وأضاف الرئيس الروسي: “هدفنا المشترك لا يزال كما هو، علينا ضمان تحقيق جميع الأهداف التي تواجه القوات خلال العملية العسكرية الخاصة دون قيد أو شرط”.

كما رأى أن أوكرانيا تسعى “إلى إظهار بعض النجاح أمام رعاتها الغربيين، بمحاولاتها شنّ هجمات على عمق الأراضي الروسية ضد أهداف مدنية تماماً”.

وشدد بوتين على أن القرارات التي اتخذت في فبراير (شباط) 2022، عند إطلاق روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، “كانت صائبة وجاءت في الوقت المناسب”.

في سياق آخر، أكد الرئيس الروسي أن “شركات المجمع الصناعي العسكري (الروسي) تلبّي احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة الدقيقة والصواريخ والذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية بشكلٍ كامل. إلى جانب عمليات التسليم المُجدولة، فإن تطوير الأسلحة الحديثة وتسليمها للقوات يسير بوتيرةٍ مُتسارعة”.

وأخيراً شدد بوتين على أنه “في الوقت الحالي، المبادرة الاستراتيجية تبقى بالكامل بيد القوات المسلحة الروسية”، مشيراً إلى أن الجيش الأوكراني “رغم محاولات المقاومة العنيدة، يتقهقر على طول خط المواجهة”، بحسب تعبيره