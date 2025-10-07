الملك وولي العهد السعودي يبحثان هاتفيا أبرز مستجدات المنطقة

وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، أبرز مستجدات المنطقة، خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء.

وتم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك وتكثيف الجهود المبذولة للتوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار إلى الإقليم