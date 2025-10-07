بنك القاهرة عمان
الملك وولي العهد السعودي يبحثان هاتفيا أبرز مستجدات المنطقة

25 ثانية ago
وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، أبرز مستجدات المنطقة، خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء.
وتم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك وتكثيف الجهود المبذولة للتوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار إلى الإقليم


24 ساعة
19:07

الملك يلتقي العاهل السويدي في ستوكهولم

19:05

ولي العهد يبدأ الأربعاء زيارتين إلى فرنسا وبريطانيا

19:04

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي النوافعة ورمضان وإسعيفان والموصلي

19:03

الملك يزور شركة ساب المختصة في الصناعات العسكرية

16:54

الملك يلتقي رئيس الوزراء السويدي ويؤكد على أهمية توسيع التعاون بين البلدين

16:45

عامان من: الإبادة والرمادة والادانة

16:42

الجيش: سقوط شظايا جسم متفجر في العقبة دون إصابات

16:37

الداخلية تعرض مبادرة: تقليل المهور ولا سياسيين في الجاهات والعزاء ليوم واحد

16:33

افتتاح المؤتمر السنوي لمخططي حفلات الزفاف في العقبة

16:32

بالمعلّم تُبنى الأوطان وتُصنع الحضارات

16:12

Orange Jordan Continues to Support Digital Education by Sponsoring the Sumo Robotics Competition for the Fourth Consecutive Year

16:11

أورنج الأردن تستمر بدعم التعليم الرقمي من خلال رعايتها لمسابقة روبوتات السومو للعام الرابع على التوالي

وفيات
وفيات الثلاثاء 7-10-2025وفيات الاثنين 6-10-2025وفيات الأحد 5-10-2025شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025