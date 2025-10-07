الملك يلتقي العاهل السويدي في ستوكهولم

وطنا اليوم:عقد جلالة الملك عبدالله الثاني في ستوكهولم، اليوم الثلاثاء، لقاء مع جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف، ملك السويد، بحضور جلالة الملكة سيلفيا، ركز على عمق علاقات الصداقة الأردنية السويدية، وسبل توسيع التعاون.

وتناول اللقاء التطورات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وسبل تحقيق السلام والاستقرار بالشرق الأوسط.