ولي العهد يبدأ الأربعاء زيارتين إلى فرنسا وبريطانيا

وطنا اليوم:يبدأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يوم غد الأربعاء، زيارة رسمية إلى فرنسا، تليها زيارة عمل إلى بريطانيا.

ومن المقرر أن يلتقي سمو ولي العهد في باريس بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما يعقد سموه في لندن لقاءين مع الأمير ويليام أمير ويلز، ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر.

وترافق سمو ولي العهد في الزيارتين، سمو الأميرة رجوة الحسين