الملك يزور شركة ساب المختصة في الصناعات العسكرية

36 ثانية ago
الملك يزور شركة ساب المختصة في الصناعات العسكرية

وطنا اليوم:زار جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الثلاثاء، شركة ساب (SAAB) المختصة في الصناعات العسكرية في ستوكهولم.
وتأتي الزيارة في إطار بحث فرص التعاون بين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وشركة ساب المصنعة لأحدث الآليات والتقنيات العسكرية.
واستمع جلالة الملك إلى شرح من أعضاء مجلس الإدارة حول عمل الشركة وتطورها منذ تأسيسها عام 1937، واطلع على أحدث صناعاتها، خاصة أنظمة الرادار وآليات الدفاع.
ورافق جلالته، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.


