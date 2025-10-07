بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي النوافعة ورمضان وإسعيفان والموصلي

35 ثانية ago
مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي النوافعة ورمضان وإسعيفان والموصلي

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة النوافعة وآل رمضان وآل إسعيفان وآل الموصلي.

ففي محافظة مأدبا نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم حابس عبدالمنعم النوافعة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة النوافعة سائلاً المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة دير غبار، في العاصمة عمان، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحومة لينا شوقي لوزا، زوجة نبيل ناهد رمضان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم آل رمضان ولوزا، سائلاً لمولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء خليل مصطفى إسعيفان، في منطقة دير غبار بالعاصمة عمان، تعازي ومواساة جلالة الملك إلى ذوي الفقيد وعموم آل إسعيفان، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم المحامي محمود الموصلي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، على ذوي الفقيد وعموم آل الموصلي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ مأدبا حسن الجبور.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:03

الملك يزور شركة ساب المختصة في الصناعات العسكرية

16:54

الملك يلتقي رئيس الوزراء السويدي ويؤكد على أهمية توسيع التعاون بين البلدين

16:45

عامان من: الإبادة والرمادة والادانة

16:42

الجيش: سقوط شظايا جسم متفجر في العقبة دون إصابات

16:37

الداخلية تعرض مبادرة: تقليل المهور ولا سياسيين في الجاهات والعزاء ليوم واحد

16:33

افتتاح المؤتمر السنوي لمخططي حفلات الزفاف في العقبة

16:32

بالمعلّم تُبنى الأوطان وتُصنع الحضارات

16:12

Orange Jordan Continues to Support Digital Education by Sponsoring the Sumo Robotics Competition for the Fourth Consecutive Year

16:11

أورنج الأردن تستمر بدعم التعليم الرقمي من خلال رعايتها لمسابقة روبوتات السومو للعام الرابع على التوالي

16:08

سقوط شظايا اجسام طائرة على العقبة

16:05

توقيف موظفين اثنين بشركة العقبة للنقل اللوجستي

15:28

إرادة ملكية سامية بتعيين 39 قاضيا (أسماء)

وفيات
وفيات الثلاثاء 7-10-2025وفيات الاثنين 6-10-2025وفيات الأحد 5-10-2025شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025